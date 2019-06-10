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Büyükşehir Belediye Meclisi çarşamba günü toplanacak

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Haziran ayı olağan toplantısı 12 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:02
Büyükşehir Belediye Meclisi çarşamba günü toplanacak

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Haziran ayı olağan toplantısı 12 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.


Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda saat 14.00’de yapılacak olan meclis toplantı gündeminde yoğunlukla imar maddeleri yer alıyor.


Meclis Toplantısında; özellikle ilçeler için hazırlanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planları ile şehrin muhtelif yerlerinde bulunan Bilboard, Raket, Otobüs Durağı ile Megalightların kıraya verilmesi ve diğer gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanacak.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:02
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