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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un "golsüz" forvetleri

- Mavi-beyazlı ekibinin sezon başında transfer ettiği forvetleri Ridge Munsy ve Lennart Thy, Süper Lig'de rakip ağları henüz havalandıramadı- Ligin geride kalan 13 haftasında Thy 258, Munsy ise 570 dakika forma giyerken, takımın gol yükünü defans ve orta saha oyuncuları sırtladı

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:39
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un "golsüz" forvetleri


ERZURUM (AA) - FAHRETTİN GÖK - Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un forvet oyuncuları Ridge Munsy ve Lennart Thy, Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 13 haftasında henüz gol sevinci yaşayamadı.

Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi olan Erzurum temsilcisinde, ortaya konulan güzel futbol ile alınan sonuçlar moralleri yerine geldi.

Ancak bu maçta galibiyeti getiren tek golü takımdaki futbolcular üretemezken, Antalyaspor'un defans oyuncusu Diego kendi kalesine attı.


- Munsy, tek gölünü Türkiye Kupası'nda attı


Mavi-beyazlı ekibin İsviçre temsilcisi Grasshoppers'tan sezon başında kiraladığı 29 yaşında forvet oyuncusu Ridge Munsy, kadroda yer aldığı 12 maçta 570 dakika forma giydi.

Demokratik Kongo Cumhuriyetli santrfor Munsy, bu karşılaşmaların 7'sinde ilk 11'de sahaya çıkarken, diğer maçlarda ise sonradan oyuna girdi.

Süper Lig'deki henüz gol sevinci yaşayamayan Munsy, sadece Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Ankara Demirspor'u 1-0 yendiği maçta skor üretti.


- Thy, 90 dakika sahada kalamadı


Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Alman ekibi Werder Bremen'den sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Lennart Thy, henüz gol sevinci yaşayamayan bir diğer forvet oldu.

Thy, Süper Lig'de 68 dakika forma giydiği Atiker Konyaspor ve 73 dakika sahada kaldığı Demir Grup Sivasspor maçları dışında hiçbir karşılamaya ilk 11'de başlayamadı.

Süper Lig'deki hiçbir karşılaşmada 90 dakika sahada kalamayan ve toplam 258 dakika süre alan Thy, takımına gol katkısı veremedi.

Alman oyuncu, kadroda yer aldığı ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un evinde 1-0 kazandığı Antalyaspor maçının 71. dakikasında oyuna girerek, 19 dakika sahada kaldı.


- Goller orta saha ve defans oyuncularından


Erzurum temsilcisi, ligin geride kalan 13 haftasında rakip ağları 11 kez havalandırırken, gollerin orta saha ve savunma oyuncularından gelmesi dikkati çekti.

Kaydedilen gollerin 10'unu orta saha ve savunma oyuncuları atarken, birini ise Antalyasporlu savunma oyuncusu Diego kendi kalesine gönderdi.

Takımda orta saha oyuncuları İbrahim Akdağ, Taylan Antalyalı ve Jasmin Scuk ile savunma oyuncusu Lokman Gör, 2'şer golle takımın skor yükünü sırtladı.

Takımın diğer gollerini ise yine savunma oyuncuları Auremir Dos Santos ve Leo Schwechlen kaydetti.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 13:39
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. gol
  3. Lennart Thy
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