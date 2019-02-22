Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları - Mavi-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Rashad Muhammed ve Pierre Kanstrup takımdan ayrı çalıştı



ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Taktik ağırlıklı pas ve çift kale maçla tamamlanan idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Erzurum temsilcisinde sakatlıkları bulunan Rashad Muhammed takımdan ayrı koşu yaptı, defans oyuncusu Pierre Kanstrup ise salonda çalıştı. Mavi-beyazlı takım, 24 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın tamamlayarak Ankara'ya gidecek.

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