Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Akaryakıtçılarla Buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, akaryakıt sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Sektör temsilcilerinin sorunlarını dinleyip, çözüm için söz veren Şahin, Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttükleri ve planladıkları projeleriyle ilgili de bilgiler verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Akaryakıt Bayileri Derneği (GABDER) tarafından düzenlenen “İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı”na AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz’ın yanı sıra Milletvekilleri Ahmet Uzer, Ali Şahin, Derya Bakbak ve Mehmet Erdoğan ile birlikte adeta çıkarma yaptı.

Grand Otel’de gerçekleştirilen ve 200’ün üzerinde davetlinin hazır bulunduğu toplantının açılış konuşmasını yapan GABDER Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özcan Akcan, sektörün içinde bulunduğu durum ve yaşanılan sorunlarla ilgili bilgiler verdi. Akcan, Gaziantep’teki akaryakıt bayilerinin yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağladığını ve sektörün devamlılığının sağlanabilmesi için sorunlarının çözüme kavuşturulması gerektiğini dile getirdi. Başkan Akcan, istasyon sahiplerinin belediyecilik anlamında özellikle son dönemde hızla artan istasyon sayısından muzdarip olduklarını ifade ederek, “İlçe belediyeleri tarafından mevcut istasyonların durumu gözetilmeksizin sürekli olarak istasyon açma ruhsatı veriliyor.Bu yetkinin ilçe belediyelerinden alınarak tek elden, kontrollü bir şekilde Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi sektörümüz adına olumlu bir gelişme olacaktır” dedi.

Toplantıda, sektör temsilcilerinin sorunlarını dinleyen ve çözümü noktasında söz veren Fatma Şahin, daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttükleri ve yeni dönem için planladıkları projeleriyle ilgili katılımcılara sunum yaparak bilgilendirdi. Başkan Şahin, ulaşım, su, konut ve yeşil alan projelerinin yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları projelerle ilgili de bilgiler vererek 31 Mart Seçimleri öncesi akaryakıt sektörü temsilcilerinden destek istedi. Başkan Şahin, “Bu kentin geleceği için büyük ve hayati projelerimiz var. Bunları Allah nasip ederse sizlerin destekleriyle hep birlikte gerçekleştireceğiz. AK Partili Belediyelerle birlikte son 15 yıldır yükselen bir Gaziantep var. Bu yükselişin hız kesmemesi ve şehrimizi daha iyi noktalara getirmek için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bizim, hayallerimiz, hedeflerimiz ve projelerimiz büyük. Yapmak istediklerimizin daha henüz başındayız” diye konuştu.

Toplantının sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve GABDER üyeleri günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.