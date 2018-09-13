AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı görevden alındı!

AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi. Yılmaz, akşam saatlerinde Twitter üzerinden Numan Kurtulmuş'u çok sert sözlerle eleştirmişti.

İşte Enver Yılmaz'ın Numan Kurtulmuş'u eleştiren tweetleri;

"EN GİZLİ VE SİNSİ KENDİ ÇIKTI"

"Birileri sözlerini unutmuş gibi ama biz unutmadık, unutmayacağız! Firavunlaşmadık, karunlaşmadık, kibre düşmedik. Dilimizin Ali dediğine, kalbimiz Muaviye demedi...

'Aramızda gizli ve sinsi AKP'liler olabilir' demişti. Yıllar sonra haklı olduğu ortaya çıktı.Geldiği yere bakılırsa. En gizli ve sinsi kendi çıktı."

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