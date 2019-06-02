Büyükşehir bayramda 7/24 iş başında

Başkentlilerin Ramazan Bayramı’nı güven ve huzur içerisinde geçirebilmesi için şehrin dört bir yanında gereken tüm önlemleri alan Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO, ASKİ, Mavi Masa gibi birçok birimiyle aralıksız çalışmaya devam edecek.

Başkentlilerin ziyaretlerini rahatlıkla yapabilmeleri, istedikleri yerlere sorunsuzca ulaşabilmeleri için EGO bünyesindeki otobüsler, raylı sistemler ve teleferik hattı bayram süresince ücretsiz olarak hizmet verecek. Vatandaşlar, 4 Haziran Salı günü 06.00’dan 6 Haziran Perşembe günü 23.59’a kadar belediyeye ait toplu taşıma araçlarından Ankarakart ve kredi kartlarını kullanmadan ücretsiz yararlanabilecek.

EGO Cepte uygulaması ile otobüslerin hangi durağa, ne zaman geleceğini cep telefonlarına indirdikleri uygulama sayesinde öğrenebilen vatandaşlar, bayramda da gidecekleri yere beklemeden ulaşım sağlayabilecek.

EGO otobüsleriyle mezarlıklara kolay ulaşım

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, mezarlık ziyareti yapmak isteyen vatandaşların yakınlarını rahatlıkla ziyaret edebilmeleri için arife günü dahil olmak üzere bayram süresince Başkentlilerin şehir içi ulaşımlarının dışında, kabristanlara da kolaylıkla ulaşım sağlayabilmesi için düzenlemeler yaptı. Sincan Çimşit Mezarlığı’na gitmek isteyen vatandaşlar için Lale Meydanı’ndan her 30 dakikada bir sefer düzenleyecek olan EGO, Karşıyaka Mezarlığı’na gitmek isteyen vatandaşlar için de Hastane Metro İstasyonu’ndan hareket eden “210 Hastane Metro- Karşıyaka Mezarlığı” hattının sefer sayılarını arttırarak gün boyu 15 dakika arayla yolcu taşıyacak.

Ortaköy Mezarlığı’na gitmek isteyen Başkentliler de “359 Gökçeyurt-Ortaköy-Kızılcaköy-Mamak-Ulus” hattını kullanabilecek. EGO, kabristan ziyareti esnasında vatandaşların zorlanmaması için mezarlık içerisinde ayrıca gün boyu otobüslerle ring seferleri düzenleyecek.

Mavi Masa 7/24 hizmet verecek

Büyükşehir Belediyesi’nin Başkentlilerle arasında iletişim köprüsü olan ve vatandaşlardan gelen her türlü görüşü alarak sorunları çözüme kavuşturan “ALO 153 Mavi Masa”, Ramazan Bayramı’nda da 7/24 aralıksız olarak hizmet verecek. ASKİ Genel Müdürlüğü de bayramda Ankaralılara hizmet vermeye devam edecek olan birimlerden sadece biri. Abone İşleri Daire Başkanlığı (Abone İşleri, Tahsilat, Sayaç Sökme-Takma, Kartlı Sayaç ve Kaçak Su Müdürlükleri) bayramın birinci günü hariç bayram tatili süresince 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı’na bağlı 25 ilçede bulunan Bölge Müdürlükleri de bayram süresince 7/24 kesintisiz görev yapacak. Acil ihtiyaç halinde vatandaşlar, ASKİ’ye “ALO 153 Mavi Masa” aracılığıyla ulaşabilecek.

İtfaiyeden uyarılar

Bayram tatilini evlerinden uzakta geçirenlerin elektrik şalterlerini, su ve doğalgaz vanalarını mutlaka kapatmaları gerektiği konusunda hatırlatmada bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, diğer günlerde olduğu gibi Ramazan Bayramı’nda da 7/24 esasına göre görev yapacak.

Zabıta bayramda da sahada

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ise kent ulaşımında düzeni sağlayarak, vatandaşların bayram ziyaretlerini rahatça yapabilmelerine imkan vermek amacıyla ulaşım trafik ekipleriyle durak ve hatlarda gerekli kontrolleri sağlayacak. Zabıta ekipleri, arife gününden itibaren Başkentlilerin daha sağlıklı gıda tüketmeleri için gıda kontrollerini sürdürecek. Başkentlilerin huzur içerisinde ve güvenli bir şekilde bayram geçirmeleri için park, bahçe ve yeşil alanlar başta olmak üzere şehrin muhtelif yerlerinde asayişi sağlayan ANFA Güvenlik Müdürlüğü, donanımlı personeliyle bayramda da 7/24 görev yapacak. ANFA Güvenlik Müdürlüğü; mezarlıklar, camiler, rekreasyon ve mesire alanları gibi bayram dolayısıyla daha yoğun olması beklenen noktalarda güvenlik önlemlerini artıracak.

Başkent’te bayram temizliği

Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri de yılın tüm günlerinde olduğu gibi pırıl pırıl bir Ankara için bayramda da 7 gün 24 saat çalışmaya devam edecek. Ekipler bayram boyunca anayol, cadde ve bulvarlardaki süpürme, temizleme ve yıkama çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Çalışmalarına ilçe ve beldelerde de devam edecek olan ekipler, Başkent’in dört bir tarafını tertemiz tutacak.

AŞTİ’de güvenlik üst seviyede olacak

Ramazan Bayramı nedeniyle yolcu yoğunluğunun arttığı ve 150 milyona ulaştığı Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ), vatandaşların güvenli şekilde rahat yolculuk yapabilmesi için güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkartıldı. Resmi tatil olması nedeniyle Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekiplerinin takviye güvenlik desteği sağlayacağı AŞTİ’de, 150 AŞTİ güvenlik personeli 24 saat boyunca günlük 3 vardiya şeklinde hizmet verecek. Ginger’ların gün boyu mobil olarak denetim yapacağı AŞTİ, 190 kapalı devre kamera sistemi ile 24 saat kesintisiz izlenecek.AŞTİ’de, normal günlerde ortalama bin 500 otobüs seferi yapılırken, bayram nedeniyle yaklaşık 2 bin 500 otobüs sefer yapacak.