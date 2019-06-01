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Büyükşehir Bayrama Hazır

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bayram tatili süresince herhangi bir sorun yaşamaması için gerekli önlemlerini aldı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 13:43
Büyükşehir Bayrama Hazır

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bayram tatili süresince herhangi bir sorun yaşamaması için gerekli önlemlerini aldı. Özellikle toplu ulaşım, zabıta, su ve elektrik hizmetlerinde aksamalar yaşanmaması için tedbirler artırıldı.


Büyükşehir Belediyesi vatandaşların şehir içi ulaşımlarını rahat bir şekilde sağlamaları için otobüs ve raylı sistem seferlerini aksatmadan sürdürecek. Yapılan düzenlemeye göre otobüsler bayramın ilk iki günü Pazar günleri sürdürülen tarifeye, üçüncü günü ise cumartesi günü yapılan tarifeye göre çalışacak. Raylı sistem seferleri ise bayram tatili süresince farklılık gösterecek. Seferler İldem için 05.15’te, Talas için 05.30’da başlayacak.


Her yıl olduğu gibi bu yıl da arife günü mezarlık ziyaretleri için ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. 3 Haziran Pazartesi günü Tacettin Veli Bulvarı Katlı Otoparkı karşısından her 15 dakikada bir olmak üzere saat 09.00’da başlayacak olan mezarlık seferleri saat 17.00’ye kadar devam edecek. Mezarlık ziyareti yapmak isteyen vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlayacak olan bu seferler ücretsiz olacak. Şehir Mezarlığı’nın yanı sıra Erkilet Bülbülpınar Mezarlığı’na da ücretsiz seferler düzenlenecek. Otobüsler 09.00-18.00 arasında her saat başı Seyyid Burhaneddin Türbesi yanından hareket edecek.


Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı için otoparklarda da düzenleme yaptı. Hunat, Bedesten ve Tacettin Katlı otoparkı ile Kurşunlu otoparkı alışveriş yoğunluğu nedeniyle arife günü saat 22.00’ye kadar hizmet verecek. Ayrıca bayram süresince yol kenarı otoparkları ile Kurşunlu otoparkı ücretsiz olacak.


Büyükşehir Belediyesi Zabıta birimleri de vatandaşların Ramazan Bayramını huzur içerisinde geçirebilmeleri için gerekli tedbirleri aldı. Bayram öncesi ve bayram süresince ana arterler ve alışveriş yoğunluğunun olduğu merkezlerde ilçe belediyelerinin zabıta ekipleri ile koordineli bir şekilde aralıksız hizmet verilecek. Vatandaşlar zabıtayı ilgilendiren konularla ilgili şikayetlerini Büyükşehir Belediyesi’nin Alo 153 İletişim Merkezi ve Merkez Zabıta Amirliğinin 232 29 60 nolu telefonuna iletebilecekler. Bayram süresince sıkıntı yaşanmaması için denetimlerini artıracak olan Büyükşehir Zabıtasında izinler de kaldırıldı.


Bayram tatili süresince su ve kanalizasyon ile elektrikle ilgili şikayetlerin olmaması için KASKİ ve Elektrik Şirketi de önlemlerini aldı. Olası arızalara karşı anında müdahale ekipleri oluşturuldu. Vatandaşlar su ve kanal şikayetlerini KASKİ’nin 185, elektrik arızaları konusundaki şikayetlerini ise Elektrik Şirketi’nin 186 nolu telefonlarına bildirebilecekler.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 13:43
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