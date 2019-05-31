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Büyükşehir bayram öncesi yüz güldürdü

Sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirdiği hizmetlerle Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları zor günlerinde yalnız bırakmıyor.

31 Mayıs 2019 Cuma 15:54
Büyükşehir bayram öncesi yüz güldürdü

Sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirdiği hizmetlerle Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları zor günlerinde yalnız bırakmıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi evlerinde çıkan yangın sonucu eşyaları kullanılmaz hale gelen Alaşehir ilçesinden Fatih Altıngül, Selendi ilçesinde de Dursun Türken ve Halise Güven’e ev eşyası desteğinde bulundu.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, hizmet ve yatırım görevlerini tek tek yerine getirirken aynı zamanda sosyal belediyecilik hizmetlerini de sürdürmeye devam ediyor. Evlerinde çıkan yangın sonucu eşyaları kullanılmaz hale gelen üç aileye yardım eli Manisa Büyükşehir Belediyesinden uzandı. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir ilçesinden Fatih Altıngül, Selendi ilçesinde de Dursun Türken ve Halise Güven’i yalnız bırakmayarak eşya desteğinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, evlerinde çıkan yangın sonucu eşyaları kullanılmaz hale gelen ailelere televizyon, çamaşır makinesi, çekyat ve buzdolabı yardımında bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu, Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gülşen Çalışkan ile birlikte aileleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti, eşyalarını teslim etti.


Eşyaların teslimi sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Sakin Gürbüz ve Alaşehir Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Mustafa Korkusuz da hazır bulundu. Başkan Kuğu, tüm ailelere geçmiş olsun dileklerini iletirken, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarının bilinmesini istedi. Destekleri nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür eden aileler, yalnız olmadıklarını hissetmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederken, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde sevinçlerinin ikiye katlandığını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 15:54
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