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Büyükşehir ata tohumlarını Efeler sakinleriyle buluştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından sahip çıkılan ata tohumlarından yetiştirilen fidelerin dağıtımlarına Efeler’de devam edildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:06
Büyükşehir ata tohumlarını Efeler sakinleriyle buluştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından sahip çıkılan ata tohumlarından yetiştirilen fidelerin dağıtımlarına Efeler’de devam edildi. Binlerce vatandaş sıraya girerek fidelerini Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun elinden aldı.


Vatandaşlara domates, biber ve patlıcan fidelerinden dağıtılırken biber olarak Yenipazar tatlı biberi, Bozdoğan acı biberi ve Aydın tatlı biberi dağıtıldı. Domates olarak düğme domates, Aydın salkım domates ve Koçarlı pembe domates dağıtılırken patlıcan olarak da Aydın karası, topan patlıcan ve alaca patlıcan dağıtıldı. Hepsi de ithal tohumlar yüzünden kaybolma tehlikesiyle yüz yüze gelmiş tohumlardan üretilen fideleri alan vatandaşlar, yerel tohumlara sahip çıkmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.


Yerel tohumların özgürlük olduğunu ve yerel tohumlara sahip çıkmanın yerlilik ve millilik olduğunun altını çizen Başkan Çerçioğlu, vatandaşlardan yerel tohumlara sahip çıkmalarını istedi. Başkan Çerçioğlu "Bu fideleri yetiştirmek için sadece bağ bahçe gerekmiyor. Bu fidelerden alacak olduğumuz sebzeleri balkonlarımızda saksılarda da yetiştirebiliriz. Bu tohumların kaybolmaması için vatandaşlarımızdan kendilerine mutlaka tohumluk ayırarak yerel tohumlara sahip çıkmalarını istiyoruz" diye konuştu.


Fidelerden almak isteyen ve fidelerini Başkan Çerçioğlu’nun elinden alan vatandaşlar yerel tohumlara sahip çıktığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.


Fide dağıtımında sonra Atatürk Kent Meydanı’ndaki Millet İttifakı seçim çadırının önüne geçen Başkan Çerçioğlu, vatandaşlarla birlikte şarkılar söyledi ve küçük bir çocuğun isteğini kırmayarak onunla dans etti. Buluşmada genciyle yaşlısıyla yüzlerce vatandaş Başkan Çerçioğlu’yla hatıra fotoğrafı çekildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:06
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