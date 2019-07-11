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Büyükşehir, aile yapısının korunmasına katkı sağlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi, toplum yapısını ve aileyi güçlendirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:55
Büyükşehir, aile yapısının korunmasına katkı sağlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi, toplum yapısını ve aileyi güçlendirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Konya Büyükşehir Belediyesi Aile Destek Merkezi, toplum ve aile yapısını güçlendirmek için rehberlik hizmetlerine ve eğitim faaliyetlerine devam ediyor.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sanayileşmenin ve iletişim teknolojilerinin hızla geliştiği günümüzde toplumun temel yapısını oluşturan aile kurumunun korunmasının hayati önem arz ettiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak aile yapısının korunmasına yönelik çalışmalara büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Altay, bu kapsamda 2011 yılında hayata geçen Konya Aile Destek Merkezi’nde psikolojik danışmanlık, rehberlik ve aile destek hizmeti vermeye devam ettiklerini dile getirdi. Aile yapısının bozulmasının, toplumsal yapının da bozulmasına yol açacağını vurgulayan Başkan Altay, bu durumu önlemek için Aile Destek Merkezi’nin; aile ve evlilik danışmanlığı, bireysel danışmanlık, gebelik danışmanlığı ve doğuma hazırlık eğitimi, ebeveyn danışmanlığı ile çocuk ergen danışmanlığı gibi konularda danışmanlık ve rehberlik hizmeti yaptığını kaydetti.


Başkan Altay, Aile Destek Merkezi’nin rehberlik ve destek hizmetinin yanında okullar ve resmi kurumlarda da seminerler düzenlediğini belirterek, “Aile Destek Merkezimiz, ailenin ve toplumun gelişimi, aile bireylerinin sorunlarının tespiti ve çözümü noktasında önemli bir misyon üstleniyor. Aile Sohbetleri kapsamında şehir merkezindeki mahallelerde programlar düzenleyerek Çocuk Yetiştirmede Ana Baba Tutumları konulu eğitimler veriyor” ifadelerini kullandı.


Konya Büyükşehir Belediyesi Aile Destek Merkezi, 2019 yılının ilk altı ayında aralarında özel eğitimli çocukların da bulunduğu 2 bin 687 kişiye birebir danışmanlık ve rehberlik hizmeti verirken, kurulduğu 2011 yılından bugüne kadar ise yaklaşık 30 bin kişiye ulaşarak rehberlik, danışmanlık ve eğitim hizmeti sundu.



İlk Adım Ebe Gebe Okulu başlıyor


Öte yandan Konya Büyükşehir Belediyesi Aile Destek Merkezi’nin İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü, 20-36 haftalık gebelerin doğuma hazırlık ve nefes egzersizleri üzerine hizmet veren İlk Adım Ebe Gebe Okulu’nun 11. grubu önümüzdeki günlerde başlayacak. İlk Adım Ebe Gebe Okulu’ndan faydalanmak isteyen anne adaylarının Aile Destek Merkezleri’ne şahsen kayıt yaptırmaları gerekiyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:55
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