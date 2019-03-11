0553 313 94 23

Büyükşehir adayı Yılmaz, Marmara Adası’nda seçmenlerle buluştu

Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz Marmara Adası’nda seçim çalışmalarını sürdürdü.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:34
Büyükşehir adayı Yılmaz, Marmara Adası’nda seçmenlerle buluştu

Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz Marmara Adası’nda seçim çalışmalarını sürdürdü.

 

Ada’da 7/24 hızlı feribot hatları kuracaklarını, oluşturacakları Mermerciler OSB’si ile de ekmeğini taştan çıkaran işçilerin tüm haklarını koruyacaklarını söyledi. Yılmaz, "Yatırımlarla hem Ada halkının hem de gelen turistlerin yüzü gülecek dedi.

 

Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ve teşkilat üyeleri ile Marmara Adası’nda vatandaşlarla buluştu, projelerini anlattı. Marmara Belediye Başkan Adayı Süleyman Aksoy, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Kuz ve MHP Marmara İlçe Başkanı Özkan Öztürk’ün de eşlik ettiği seçim çalışmasında, taş ocağında çalışan işçiler ziyaret edildi. Esnafa kolaylıklar dileyen Yılmaz vatandaşlarla uzun uzun sohbet edip, projeleri hakkında bilgiler verdi. Madenciler, sanayiciler ve kamyon kooperatifi üyeleri ile buluşan Yılmaz; vatan, millet, bayrak ve devlet derdiyle kurulan Cumhur İttifakı’na, hep birlikte sahip çıktıları için teşekkür etti.

 

Başkan Yılmaz, "Hızlı feribot 7/24 hizmet verecek"

 

Marmara Adası’nın eşsiz güzelliklere sahip olduğuna vurgu yaparak sözlerine başlayan Yılmaz, kıyı düzenlemeleri ile halkın kaliteli ve rahatlık içerisinde zaman geçireceği alanlar üreteceklerini söyledi. Erdek - Marmara kıyı turizmini canlandıracaklarını da belirten Yılmaz, " Erdek-Narlı-Tuzla-Paşalimanı Avşa-Marmara Adalar arasında 7/24 hizmet verecek hızlı feribot hatları ile turizm aksını oluşturacağız" dedi.

 

İstihdama ve ilçenin gelişimine büyük katkı sağlayacak Marmara Adası Mermerciler OSB’yi kuracaklarının müjdesini de veren Yılmaz " Marmara Adası’nda vatandaşlarımızın ekmeğini taştan çıkardığını biliyoruz. Türkiye’de ve dünyanın farklı yerlerinde Marmara Adası’ndan çıkan taşlar sanat eserlerine dönüştüğünü de biliyoruz. Bizler bu taş ocaklarında çalışan arkadaşların hukukunu korumaya ve gerçek manada güçlü Türkiye’nin alt yapısını oluşturmak için geldik" dedi.

 

Yılmaz, "Hem turistin hem de esnafın yüzü gülsün"

 

Marmara Adası’nda kalkınma hamlesi başlatacaklarına dikkat çeken Yılmaz, "Marmara Adası’nda taş ocaklarında çalışan arkadaşlarımız var birde özel sektörde turizm alanın da çalışan arkadaşlarımız var. Biz sanayicimizin hayatını kolaylaştırıp burada çalışan emekçilerimiz daha iyi şartlar altında çalışmalarını sağlamak istiyoruz. Gelen turistlere iyi ortamlar sağlayalım ki hem gelen turistler memnun kalsın hem de Ada’mızda yaşayan vatandaşlarımızın ve esnafımızın yüzü gülsün. Adalarımızı dünyaya tanıtmak istiyoruz" dedi.

 

Yılmaz, "300 bin kişi yaşıyormuş gibi hizmet alacaksınız"

 

10 yılların eksikliklerini tamamlayacaklarını ifade eden Yılmaz," Biz bu yola gönül koyduk. Süleyman Aksoy, buradaki bizim temsilcimiz olacak ve Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanındayız. Bundan önceki 5 yılda maksimum düzeyde yatırım aldı bizden de alamaya devam edecek. Biz sadece Ada’da yaşayan nüfusa göre değer vermiyoruz jeopolitik konumuna göre, sanki 300 bin kişi yaşıyormuş gibi değer veriyoruz ve ona göre yatırım planlamalarımızı yapıyoruz. Allah’ın izniyle sizlerin destekleriyle 31 Mart Yerel seçimlerinde seçilirsek buralara muazzam hizmetler getireceğime söz veriyorum" dedi.

 

Yılmaz, "Çocuklarımızın küçük bir tebessümü, içten sevgisidir bizim bu şehre hizmet ederken ki en büyük enerji kaynağımız. Çocuklarımızın sosyal ve eğitim hayatlarını daha kaliteli hale getirmek için çok sayıda çalışmalarımız olacak" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:34
  1. Balıkesir
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray - Antalyaspor maçının VAR’ı Serkan Çınar
    1. Galatasaray - Antalyaspor maçının..
    2. Garip’in çilesi duyarlı vatandaşla..
    3. Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa..
    4. Gaziantepliler baharı THM konseriyle..
    5. "İslam Dünyası Gençlik Başkenti"..
    6. Rektör Akgül: “İstiklal Marşımız çetin..
    7. Tolga'nın kadro dışı kalma nedeni..
    8. Buğday ve un üretiminde söz Türkiye’nin
    9. Eski Hacettepe Üniversitesi Rektörü..
    10. İsmet Özel, kalp krizi geçirdi
    11. "Turizmi 81 ile yayan çalışmalar..
    12. Cezayirli hakimlerden seçim denetimine..
    13. Devlet televizyonu duyurdu! Hasarsız..
    14. Antalya'da ormanlık alanda ceset..
    15. Topçam Gölü turizmin yeni gözdesi
    16. "Tekrar pozitif bir büyüme dönemine..
    17. Serbest piyasada altın fiyatları
    18. Ordu Çocuk Kütüphanesi Mayıs’ta açılıyor
    19. Yıllıklandırılmış cari açık yaklaşık 9..
    20. Manisa’dan ’İstiklal de istikbal de..
    21. Tepebaşı’nda Topluma Hizmet..
    22. Hırsızlık çetesi çökertildi
    23. Kızıldere 1 Jeotermal Enerji..
    24. Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi..
    25. 2019 INAS Kayak Dünya Şampiyonası’nda..
    26. Akşener hakkında bomba yazı! "Aynaya..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yücel Yılmaz’ın..
    28. Seyir halindeki tır alev topuna döndü
    29. Tatvan, muaythai milli takım..
    30. Adana Tiyatro Festivali yerli ve..
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var