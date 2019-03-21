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Büyükşehir Adayı Muhittin Böcek, Manavgat’ta

CHP Antalya Büyük şehir Belediye Başkan Adayı, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat’ta esnaf ziyaretiyle birlikte, toplantı ve mitingler düzenledi.

21 Mart 2019 Perşembe 14:12
Büyükşehir Adayı Muhittin Böcek, Manavgat’ta

CHP Antalya Büyük şehir Belediye Başkan Adayı, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat’ta esnaf ziyaretiyle birlikte, toplantı ve mitingler düzenledi. İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Manavgat Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen ile birlikte ilk olarak Atatürk Caddesi esnafını ziyaret etti. Sonrasında Manavgat Şoförler Odası, Esnaf Kefalet Kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi.



Meslekten gelen biri sıkıntılarınızı bilir


Manavgat Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Muhittin Böcek, kendisinde uzun yıllardır şoförlük yaptığını belirterek bu mesleğin zor olduğu kadar oldukça da keyifli olduğunu söyledi. Taksicilerin, minibüsçülerin, otobüsçülerin, kamyoncuların her zaman yanında olduğunu ifade eden Muhittin Böcek, aday olduğu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilmesi halinde şoförlerin sorunlarına daha kapsamlı çözüm için çalışacağını bildirdi.


Manavgat Şoförler Odası Başkanı Muammer Ünal, uzun yıllar şoförlük yapmış bir isim olan Muhittin Böcek ile yıllardır dirsek teması içinde olduklarını belirterek, çalışmalarını takdirle karşıladıklarını söyledi.



Birleşme zamanı


Muhittin Böcek, beraberindeki heyetle birlikte ardından Manavgat Cem Kültür Evinde, Alevi dernekleriyle bir araya geldi. Alevi Kültür Dernekleri Manavgat Şube Başkanı Rami Aslan, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Manavgat Şube Başkanı Aykut Altun ve dernek üyelerinin katıldığı toplantıda konuşan Muhittin Böcek, ülkemizde artık barış ve huzura ihtiyaç duyduklarını söyledi. İnsanları dini, mezhepi ya da cinsiyeti yönüyle kutuplaştırmanın bu milleti bölmek olacağını belirten Başkan Böcek, bazı siyasi partilerin bu minvalde seçim çalışması yürüttüklerini, toplumu kutuplaştırarak yerel seçimleri genel seçim havasına sokmak istediklerini iddia etti.


Muhittin Böcek, son olarak ise Manavgat Yayla, Sanayi ve Emek Mahalle sakinlerinin katıldığı miting düzenledi. Binlerce vatandaşın katıldığı alanda coşkuyla karşılanan Muhittin Böcek, “Antalya’nın yarınları için çalışacağız.” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:12
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