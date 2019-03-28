Büyükşehir Adayı Böcek Serik’te

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Millet İttifakı ortağı İYİ Parti’nin Serik Belediye Başkan Adayı Yusuf Mecek ile Serik Toptancı Halini, Esnaf Odasını ziyaret etti.

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, seçim çalışmalarına Serik’te devam ediyor. Muhittin Böcek, Millet İttifakı ortağı İYİ Parti’nin Serik Belediye Başkan Adayı Yusuf Mecek ile birlikte ilk olarak Serik Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Recep Savaş ve oda üyeleriyle bir araya geldi.

Birlik içinde yapacağız

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de “’Hiç şüphesiz ki Antalya Dünyanın en güzel yeri’ dediği gibi, güzel Antalya’mıza güzel projelerimizle geliyoruz.” diyen Muhittin Böcek, “Bizim geçmiş dönemlerle hiç işimiz yok. Hep gelecekle ilgili yapmamız gerekenleri konuşuyoruz.” dedi. Gazipaşa’dan Kaş’a Antalya’yı karış karış gezdiğini ifade eden Muhittin Böcek, özellikle tarım sektörü ve esnafta bıçağın kemiğe dayandığını gördüğünü söyledi.

Serik’te ziyaretlerine Toptancı Hali Komisyoncuları Derneği Başkanı Yusuf Yılmaz’ı ve üyeleriyle bir araya gelen Muhittin Böcek, üreticinin her zaman yanında olduğunu ifade etti. Muhittin Böcek, hükümet tarafından çıkartılan ancak 31 Mart Seçimleri nedeniyle askıya alınan Hal Yasasının, seçim sonrası yürürlüğe konulacağını, komisyonculuğu bitireceklerini ileri sürdü.

Muhittin Böcek, Yusuf Mecek ile birlikte konuşmaların ardından Serik’te çarşı esnafını ziyaret etti. Her gittiği yerde büyük coşku ve sevgiyle karşılandıklarını söyleyen Böcek, " Birkaç gün sonra bu sevgi ‘bahar’ havasında tüm Antalya’yı saracak" dedi.