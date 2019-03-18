Büyükşehir adayı Böcek, ‘Hal’ esnafını ziyaret etti..

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, sabahın erken saatlerinden Antalya Toptancı Halini ziyaret etti. Esnafın sorunlarını dinledi, projelerini anlattı.

CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Toptancı Halinde esnaf ile bir araya geldi. Başkan Böcek ile birlikte ziyarete CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İyi Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, Kepez Belediye Başkan Adayı Murat Dinç Aksu Belediye Başkan Adayı Durmuş Ali Arslan, milletvekilleri ve partililer de katıldı.

Antalya Toptancı Hali esnafı tarafındankarşılanan Muhittin Böcek, “Ülke olarak geldiğimiz noktada bu gün patates ithal eder olduk. Hem çiftçilerimiz hem komisyoncularımız hem de son tüketici vatandaşımız şikayetçi. Tarım sektöründe yapılan yanlış uygulamalar herkesimden insanımızı mağdur etti.” dedi.

Başkan Böcek, "Halde 144 komisyoncu, 700 tüccar bu sektöre hizmet ediyor. Hal’de 800 dükkan, yirmişer kişi çalıştırsa 16 bin kişi yapar. Doğrudan bu işin içinde olan bu kadar insan perişanken birde Yeni Hal Yasası’ndan söz ediyorlar. Alt yapısı oluşturulmadan yangından mal kaçırırcasına gündeme getirilen bu yasa, esnafımızı da çiftçimizi de mağdur edecektir. Bizler seçim bildirgemizde çiftçilerimizin üreticilerimizin elini güçlendirecek, onların ekonomik yükünü hafifletecek projeler koyduk.” diye konuştu.

Tarafların ortak görüşü alınarak oluşturulacak bir yasanın herkesi mutlu edeceğinin altını çizen Muhittin Böcek, esnaf ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra seçim çalışmaları için Alanya’ya geçti.