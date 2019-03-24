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Büyükşehir Adayı Böcek, Elmalı ve Korkuteli’nde

Millet İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, seçim çalışmalarına Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde devam ediyor.

24 Mart 2019 Pazar 17:11
Büyükşehir Adayı Böcek, Elmalı ve Korkuteli’nde

Millet İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, seçim çalışmalarına Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde devam ediyor.


Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, 23 Mart Cumartesi günü Elmalı Belediye Başkan Adayı Halil Öztürk ile birlikte köy köy, mahalle mahalle gezdi.


Konyaaltı Belediyesi olarak Elmalı’ya her ay kültür gezisi düzenlediklerini ifade eden Muhittin Böcek, bu gezi ile hem ticari hem de kültürel destek verdiklerini söyledi. Başkan Adayı Böcek, “Osmanlı Devleti’nin önemli merkezlerinden bir tanesi olması nedeniyle Elmalı’da, ibadethane, çeşitli tarihi mekanlar, tarihi mahalleler, arastalar, bedestenler bulunuyor. İlçede önemli dini kanaat önderlerinin kabri şerifleri de yer alıyor. İlçedeki manevi havayı tattırmak ve geçmişle buluşmaları için Antalya genelinden kültürel geziler düzenleyeceğiz. Böylece hem Elmalı’nın tanıtımına hem de ilçenin ekonomisine katkı sağlamış olacağız” dedi.


Böcek, Elmalı Yuva Mahallesi’nde gecenin geç saatlerinde miting düzenledi. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, 656. Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban ve Turan Balaban da Büyükşehir Adayı Muhittin Böcek’e destek için miting yerindeydi.


Böcek, “Antalya için hazırladığımız projeler halkın derdine derman olacak projelerdir. Tarımla ilgili halden anlayan bir başkanınız var. Antalya’nın çok önemli sorunları var. Hep birlikte bu sorunları çözeceğiz. Bizim karşımızda aday olanlar projelerini açıklamışlar. Siz ilk önce 2004-2009, 2014-2019’da halka verdiğiniz sözleri tutun. İlk defa aday olmuş gibi proje açıklıyorlar. Bunca yıldır neredeydiniz” şeklinde konuştu.


Muhittin Böcek, Elmalı’da Abdul Musa Türbesini de ziyaret eden Başkan Böcek, sonrasında Korkuteli’ne geçti. Böcek, ilk olarak Seçim Koordinasyon Merkezi ve ardından da Otogarda esnaf ziyareti yaptı. Sonrasında ise Kozağacı ve Datköy Mahallelerinde vatandaşlara seslenen Muhittin Böcek, göreve seçilmesi halinde Antalya’yı yerelden kalkındıracaklarını söyledi. Antalya’da yaşayanların refah seviyelerinin artırılmasının temel hizmet anlayışı olacağını vurgulayan Muhittin Böcek, alışılagelmiş belediyecilik anlayışının kendi döneminde sona ereceğini söyledi. Antalya’nın planlı, kurallı ve kimlikli bir kent olması için A’dan Z’ye çalışmalar yaptıklarını anlatan Muhittin Böcek, projeleri bunlara göre hazırladıklarını aktardı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 17:11
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