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Büyükşehir, “4 mevsim Gaziantep” kampanyasını kardeş şehir Minsk’te tanıttı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehir Belarus’un başkenti Minsk’in ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Oyunları (Euro Games) etkinlikleri kapsamında, “4 Mevsim Gaziantep” kampanyasını tanıttı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:22
Büyükşehir, “4 mevsim Gaziantep” kampanyasını kardeş şehir Minsk’te tanıttı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehir Belarus’un başkenti Minsk’in ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Oyunları (Euro Games) etkinlikleri kapsamında, “4 Mevsim Gaziantep” kampanyasını tanıttı.


Dünya’nın 50 farklı ülkesinden 4 bini aşkın sporcuyla beraber Türkiye’den 110 sporcunun katılımıyla organize edilen Avrupa Oyunları çerçevesindeki etkinliklere katılan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk’in başkanlığındaki heyet, kurulan Türkiye tanıtım standında “4 Mevsim Gaziantep” ve kentin tarihiyle el sanatları katılımcılara anlattı.


Büyükşehir, etkinliklerde Türkiye’yi temsil eden tek belediye olarak kardeş şehrinde önemli bir etkinliğe imza attı. Minsk Büyükelçiliği’yle ortak bir çalışma yürüten heyet, Minsk’te Gaziantep rüzgârı estirdi. Çeşitli resmi ziyaretler gerçekleştiren heyet, Gaziantep ve Minsk arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda fikir alış verişinde bulundu. Minsk Belediyesi ve Minsk Bölgesi Valiliği’yle yapılan toplantılarda önemli konular masaya yatırıldı, ticaret ve sanayi odalarını kapsayıcı kentin tüm paydaşını ilgilendiren projeler hususunda görüş birliğine varıldı.


Minsk Belediye Başkan Vekili Artiom Tsuran, “Gaziantep ile çok kısa sürede çok güzel bir kimya yakaladık, daha önce emsali olmayan bir hızda işbirlikleri gerçekleştiriyoruz. Özellikle Avrupa Oyunları kapsamında burada bulunmanız bizleri onurlandırmıştır. Önümüzdeki dönemi de çok aktif bir şekilde geçireceğimiz hususunda inancım son derece yüksektir” dedi.


Minsk Bölge Valisi Vekili Vladimir Gurınovıch, Gaziantep heyetini makamında ağırladı. İkili ilişkilere Valilik düzeyinde katkı sunabileceklerini, mevcut ilişkileri daha da ileriye taşıyacak önemli projelere birlikte imza atabileceklerini aktaran Gurinovich, heyete nazik ziyareti için teşekkür etti.


“Gaziantep’in yaşayan tarihini anlattık”


Belarus Ulusal TV’ye konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, “Gaziantep’i tanıtarak, 4 mevsim cazip olan kentimize herkesi bekliyoruz. Burada Türkiye’yi temsil etmenin gururunu yaşıyoruz, burada insanlara Türkiye’nin cazibe merkezi olan Rumkale’yi, Zeugma’yı ve Gaziantep’in yaşayan tarihi dokusunu tanıtmak üzere bulunuyoruz, tüm bu güzellikleri yerinde görmek üzere sizleri Gazi şehrimize davet ediyoruz” diye konuştu.


Öte yandan heyet, Avrupa Oyunları spor müsabakalarını izledi, Türk sporcularına destek verdi. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile bir araya gelen Gaziantep heyeti, çeşitli temasta bulundu.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:22
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