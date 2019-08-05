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Büyükşehir 100 Yaş Evi’nde yüzler gülüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 60 yaş üstü vatandaşların sosyal yaşama daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla hizmete sunduğu Nilüfer Caner 100 Yaş Evi yüzleri güldürmeye devam ediyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:51
Büyükşehir 100 Yaş Evi’nde yüzler gülüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 60 yaş üstü vatandaşların sosyal yaşama daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla hizmete sunduğu Nilüfer Caner 100 Yaş Evi yüzleri güldürmeye devam ediyor.


Her kuşaktan bireylerin ilgisini gören, 885 üyenin aktif olarak yararlandığı 100 Yaş Evi’nde bugüne kadar 100’e yakın etkinlik gerçekleştirildi.


885 üye aktif olarak yararlanıyor


Ana amacı 60 yaş üstü vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımının sağlanması ve üretkenliğinin devam ettirilmesi olan 100 Yaş Evi’nden 885 üye aktif olarak yararlanıyor. 100 Yaş Evi’nin içerisinde sohbet, televizyon, okuma, oyun, dinlenme ve teknoloji odasının yanı sıra resim, ahşap, boyama, mozaik gibi hobi çalışmalarının yapılabileceği atölyeler de bulunuyor. Hafta içi her gün hizmet veren 100 Yaş Evi’nde sağlık personeli tarafından belirli günlerde üyelerin kan şekeri ve tansiyon ölçümleri de yapılıyor. Ayrıca 885 üyenin aktif olarak kullandığı Nilüfer Caner 100 Yaş Evi’nden bugüne kadar 22 Bin 182 kişi yararlandı.


Hizmetleri ile il genelinde beğeni toplayan Nilüfer Caner 100 Yaş Evi’nde bugüne kadar 100’e yakın etkinlik gerçekleştirildi. Sadece 60 yaş üstü vatandaşların değil, aynı zamanda üniversite öğrencilerinin de buluşma noktası olan 100 Yaş Evi’nde Dil Kulüpleri (İngilizce, Fransızca ve Rusça),Resim Atölye Çalışmaları (Resim, Heykel ve Seramik), Geleneksel Sanat Atölye Çalışmaları (Ebru, Minyatür), El Sanatları (Dikiş, Nakış ve Kanaviçe), Film Gösterim Günleri, Kitap Okuma Günleri, Kültür Gezileri, Alzheimer ve Demans Hastalıkları Üzerine Söyleşiler,Satranç, Dama ve Tavla Turnuvası gibi birçok etkinlik düzenleniyor.


Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen etkinliklerinde güzel zamanlar geçiren 100 Yaş Evi üyeleri, yaşlılara yönelik düzenlenen sosyal faaliyetlerden duydukları memnuniyetleri dile getiriyor.


100 Yaş Evi Üyesi emekli ev hanımı Nezahat Tozlu duygularını şöyle ifade etti: “Burası çok nezih bir yer. İyi ki buraya gelmiş, iyi ki burayı tanımışız. Arkadaşlarımız ile birlikte çok güzel günler geçiriyor, hoş sohbetler yapıyoruz. Burada öyle güzel bir ortam oluşturduk ki evde durmak istemiyorum. Burada yapılan etkinlikler bizim moral ve motivasyonumuza çok olumlu katkı sağlıyor. Özellikle yazlık sinema günleri etkinliğinde açık havada sinema izlemenin nostaljik bir algısı var. Yıldızların altında sinema filmi izleme duygusunu tadıyoruz. Bu etkinlikler için başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim.”


Geçtiğimiz yıl Menteşe ilçesinde açılışı gerçekleştirilen,60 yaş üstü ve üzeri tüm vatandaşların bir araya gelerek sohbet edebilecekleri, yeni dostluklar kurabilecekleri sosyal aktivitelerini arttırabilecekleri bir merkez olarak hizmet veren Nilüfer Caner 100 Yaş Evi’nin diğer ilçelerde de hayata geçirilmesi planlanıyor.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:51
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