Büyüklüğüyle görenleri şaşırtıyor

Ordu’nun Kabadüz ilçesinin Karakiraz Mahallesi’nde bulunan dev ladin ağacı görenleri şaşırtıyor.

Genellikle bin 300 rakım ve üzerinde yetişen ladin ağaçları bilinenin aksine 400 rakımda metrelerce büyüdü. Görenleri büyüklüğüyle adete mest eden ağacın çevresinde o büyüklükte başka bir örneği de yok.

Ankara’dan Ordu’ya tatile gelen Fatma Sevimoğlu, “Ben aslen Sinopluyum. Ankara’da yaşıyorum. Her fırsata Karadeniz’in yaylalarını dolaşmayı çok seviyorum. Bu kadar büyük bir ağacı denize yakın bir yerde görmek beni çok şaşırttı. Etrafta bu büyüklükte başka bir ağaçta yok” dedi.