Büyükler Masa Tenisi İl Birinciliği Tamamlandı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Büyükler Masa Tenisi İl Birinciliği tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Büyükler Masa Tenisi İl Birinciliği tamamlandı.

23 - 24 Mart 2019 tarihleri arasında Talas Spor Salonunda yapılan müsabakalarda 23 sporcu İl Birinciliği için raket salladı.

Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda birinci Şaban Mutlu, ikinci Umut Yılmaz, üçüncü M. Savaş Somuncu, dördüncü Taşkın Çetin oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi.

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