Büyükler kirletti, çocuklar temizledi Çorum’un Kargı ilçesinde Atatürk İlkokulu Çevre ve Temizlik Kulübü Kargı Yaylasında çevre temizliği yaptı.

Çorum’un Kargı ilçesinde Atatürk İlkokulu Çevre ve Temizlik Kulübü Kargı Yaylasında çevre temizliği yaptı.

Kargı Atatürk İlk Okulu Çevre ve Temizlik Kulübü Kargı yaylasında piknik yaptı. Daha önceden pikniğe gelenlerin çevreye çöp atarak kirlettiklerini gören kulüp üyeleri, pikniğin ardından Kargı yaylası’na dağılarak çevre temizliği yaptı.

Atatürk İlkokulu Çevre ve Temizlik Kulüp danışman Öğretmeni Münip Tabakoğlu, piknik için geldikleri Kargı Yaylası’ndaki çevre kirliliğine duyarsız kalamadıklarını ve yaklaşık 1 saatte 40 poşet çöp topladıklarını belirterek piknik yapan vatandaşları çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.