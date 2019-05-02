Büyükkılıç’ın sabah 06.00’da başlayan mesaisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, her gün mesaiye doğa yürüyüşü yaparak başlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, her gün mesaiye doğa yürüyüşü yaparak başlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç mesaisine hiç aksatmadığı doğa yürüyüşü ile başlıyor. Başkan Büyükkılıç beraberindekilerle birlikte Ali Dağı’nda yürüyüşle güne başlıyor. Başkan Büyükkılıç yaptığı doğa yürüyüşü sonrasında yoğun temposuna proje ve yatırımları incelemekle devam ediyor.

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