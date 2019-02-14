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Büyükkılıç, "Sevgisiz hiçbir şey olmaz"

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

14 Şubat 2019 Perşembe 16:19
Büyükkılıç, "Sevgisiz hiçbir şey olmaz"

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 14 Şubat Dünya Sevgililer Gününde Melikgazi Belediyesi Nikah Memurluğunda yoğun bir nikah işlemlerin yaşandığını söyledi.


14 Şubat Sevgililer Günü olması sebebi ile bugün 28 nikâh ile işleminin yerine getirildiğini ve bu mutlu günde bizde ortak olalım diye iki nikâh kıyılmasına iştirak ettiklerini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç; “Toplumumuzda değişik günlerde değişik haftalarda değişik yaklaşımlar söz konusu olabilir bugün de 14 Şubat Sevgililer Günü sevgisiz hiç bir şey olmaz insanların birbirini sevmesi birbirlerine saygı göstermesi güzel bir duygu söz konusudur. Toplum sevgi üzerine olursa aile sevgi ve muhabbet ile oluşursa sağlıklı olur. Günlerin hepsi güzel ama gençlerimiz bu güne yoğunluk ve özellikle ilgi duyuyorlar. Bugünde adeta nikahtan nikaha koşuyoruz. Melikgazi metropol bir ilçe herkese hizmet ediyoruz. Gençlerimize mutluluklar diliyorum. Sağlıklı, ayakları yere basan, temelleri sağlam olan aileler kurulmasını temenni ediyorum. Birbirimizi sevelim birbirimizi sayalım şiddeti nefreti değil sevgiyi esas kılalım” dedi.


Evlenmek sureti ile en kutsal birliktelik olan evlilik müessesesini kuran bütün gençlere mutluluklar dilediğini ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, toplumun temel taşının aile olduğunu bu Anadolu toprakların hamurunda sağlam ve sevgi ile saygıyla dayalı aile yapısı bulunduğunu sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:19
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