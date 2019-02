Büyükkılıç, "Kayseri halkına hizmet etmeyi ibadet biliyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, seçim çalışmaları kapsamında İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin tarafından Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi’nde düzenlenen toplantıya katıldı. Başkan Büyükkılıç burada yaptığı konuşmada “Biz sizlere hizmet etmeyi ibadet biliyor, layık olmaya çalışıyoruz.” dedi.

Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleştirilen toplantıda semt sakinleri Başkan Memduh Büyükkılıç’a yoğun ilgi gösterdi.

Toplantıda öncelikle mahalle halkının yapılmasını istedikleri talepleri dinleyen Başkan Büyükkılıç “ Biz Kayseri’mizi bir bütün olarak ele alacak her semtimize ve o semtte yaşayan her vatandaşımızın içine sinecek, gönüllerine dokunacak işler yapacağız. Bahçelievler Mahallesi sakinleri bize her zaman sahip çıktı, yüksek oy oranlarının yanı sıra her gittiğimizde bizlere kucak açtı, bağrına bastı. Çünkü onlar biliyor, biz yapamayacağımız işin sözünü vermeyiz. Verince de yaparız. Melikgazi için yaptıklarımız ortada. Şimdi sorumluluğumuz büyüdü. İnşallah inanıyor ve güveniyorum Bahçelievler Mahallesi yeni dönemde hizmetlere devam diyecek ve Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığıma tam destek verecek.” dedi.

Bugüne kadar yapılan hizmetlerle Kayseri’nin iyi bir noktaya geldiğini ve bu şehirde yaşayanlar olarak hepimizin gurur kaynağı olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç sözlerine şöyle devam etti;

“Değişik şehirlerden Kayseri’ye gelmeden önce kafalarında oluşan bir Kayseri, geldikten sonra birçok şehirde olmayan güzellikleri görünce şaşıran ve adeta hayran kalan vatandaşlarımızla karşılaşıyoruz. Olumlu izlenimlerle şehrimizden ayrılmaları bizler için son derece önemli. Kayseri ticaretin, sanayinin merkezi. Yeni dönemde şehrimizdeki güzelliklerin artırılması, Kayseri’nin güzelliklerle daha çok anılması için gayret göstereceğiz. Kamuoyuna açıkladığımız 150. Yılda 150 Projemiz içinde yer alan Turizm, Sanat, Spor ve Kültürel çalışmaların birer birer hayata geçmesi ile Kayseri bu alanlarda da önemli bir merkez olacak. Bacasız sanayi olarak nitelendirilen bu projeler sayesinde Kayseri kazanacak. Eğitimi, insanların doğduğu yerde doymasını önemsiyoruz. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında tüm okullarımızda tekli eğitime geçilmesi, çocuklarımızın 50-60 kişilik sınıflardan 25-30 kişilik sınıflarda eğitim almaları olmazsa olmazımız. Valiliğimiz başta olmak üzere tüm ilgili kurumlar, belediyeler ve gurur kaynağımız hayırseverlerimizle bunu da başaracağız.” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Bahçelievler Mahallesi sakinlerini 24 Şubat Pazar Günü saat 13.00’de Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda Kayseri halkına hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingine davet ederek, Kayseri olarak Cumhurbaşkanımızı bağrımıza basalım ve gür bir sesle davamıza sahip çıkalım. dedi.