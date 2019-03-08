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Büyükkılıç: "Hanımlara özel e-ticaret sitesi kurulacak”

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

08 Mart 2019 Cuma 13:02
Büyükkılıç: "Hanımlara özel e-ticaret sitesi kurulacak”

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar gününde Kayserili kadınlara müjdeyi vererek hanımlara özel e-ticaret sitesi kurulacağını söyledi.



Kayserili hamarat kadınların kendi ürettikleri ürünleri dünya pazarında satış yapabilmelerine yönelik proje hazırladıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dünya kadınlar gününde bu müjdeyi de kendilerine hediye ettiğini kaydetti.



Kayseri kadınların üretken olduğunu el işinden tutunda gıda üretimine kadar birçok satışa hazır ürünü bulunduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç"Kayseri için hedef 2023 olarak tanımladığımız 150 proje içerisinde hanımlara yönelik çalışmalar bulunmaktadır. Bunların bir tanesi sadece hanımlara yönelik e-ticaret projemizdir. Evinde el işi yapan, örgüsünü ören, kanaviçe işleyen, iğne oyası yapan, tarhanasını yapan, mantı ve ev yapımı sucuğunu yapan kadınlarımız bu e-ticaret vasıtası ile dünyaya pazarlayabileceklerdir"dedi.



Başkan Memduh Büyükkılıç, bu proje sayesinde hem yöresel ürünlerin pazarlanmasının sağlanacağını hem de aile bütçesine katkı sağlanacağını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:02
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