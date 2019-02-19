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Büyükkılıç, Eski Sanayi Esnafını Ziyaret Etti

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

19 Şubat 2019 Salı 10:58
Büyükkılıç, Eski Sanayi Esnafını Ziyaret Etti

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Kocasinan Belediye Başkanı ve Adayı Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında yaklaşık 70 yıldır Kayseri halkına hizmet veren Eski Sanayi Bölgesini gezerek sanayi esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları Kentsel Yenileme Projeleri içerisinde yer alan Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Düzenleme Projesi hakkında esnaflarla görüş alışverişinde bulundu.


Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kocasinan Belediye Başkanı ve Adayı Ahmet Çolakbayrakdar Eski Sanayi esnaf ziyaretinde esnafların sıcak ilgisi ve sevgisi ile karşılandı.


Kendisinin de bir esnaf çocuğu olduğunu ve çocukluk yıllarını okuldan kalan zamanlarda rahmetli babasının yanında esnaflık yaparak geçirdiğini belirten Başkan Büyükkılıç “ Melikgazi Belediyesinde yaptığımız anlamlı ve önemli projelerle sözde değil özde esnaf dostu bir belediye olduk. Yüz akımız esnaf kardeşlerimizin taleplerini öncelikle değerlendirdik ve hem onların hem de alışveriş yapacak vatandaşlarımız için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan hizmet ettik. Çünkü biz ahi ahlakının en güzel temsilcileri olan esnaflarımızı çok seviyor ve önemsiyoruz.”dedi.


Başkan Memduh Büyükkılıç “Eski sanayi yaklaşık 70 yıldır bu şehir halkına hizmet veriyor, burada iş yapan esnaflarımıza geçim kapısı oluyor. Elbette sıkıntıları ve problemleri biliyoruz. Hepsi için projelerimizi hazırladık. Organize Sanayi, Mimarsinan Organize, Serbest Bölge, Demirciler ve Ağaç işleri Sitesi, İnşaat Malzemecileri Sitesi ve Çelik Eşyacılar sitesi gibi birçok bölge de çalışma gerçekleştirdik şimdi sıra Eski Sanayi Bölgesinde. Bunu elbette yeni dönemde Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde Kocasinan Belediyesi, Esnaf Odalarımız, Ticaret ve Sanayi Odamız ve ilgili kurum kuruluşlarla ortak akıl ve birlikte yönetim anlayışımız içerisinde hayata geçirecek bu önemli sanayi sitemizi çok daha cazip hale getireceğiz. 1950’lerde hayata geçirilen bu sanayi sitesi fiziki şartların iyileştirerek esnafımızın da teknolojik gelişmelere ayak uydurarak günün şartlarına uygun daha çok üretim yapmasını sağlamak bu sayede ekonomi ve istihdama daha çok katkı sağlamalarını amaçlıyoruz" dedi.


Esnafların çay davetine icabet eden Başkanlar Memduh Büyükkılıç ve Ahmet Çolakbayrakdar gösterdikleri kadirşinaslık örneği ilgi ve destekten dolayı sanayi esnaflarına teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 10:58
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