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Büyükelçisi Üğdül, Eskişehir Fatih Fen Lisesi proje heyetini kabul etti

Eskişehir Fatih Fen Lisesi proje heyeti, ’’Avrupa Birliği Erasmus+ Okul Eğitimi’’ projesi kapsamında düzenlenen çalıştay için gittiği Polonya’da, Varşova Türk Büyükelçisi Tunç Üğdül tarafından kabul edildi.

11 Mart 2019 Pazartesi 13:06
Büyükelçisi Üğdül, Eskişehir Fatih Fen Lisesi proje heyetini kabul etti

Eskişehir Fatih Fen Lisesi proje heyeti, ’’Avrupa Birliği Erasmus+ Okul Eğitimi’’ projesi kapsamında düzenlenen çalıştay için gittiği Polonya’da, Varşova Türk Büyükelçisi Tunç Üğdül tarafından kabul edildi.


Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2023 vizyonuna uygun olarak ’bilişim teknolojileri, kodlama ve robotik atölye çalışmalarından oluşan’ projenin koordinatörlüğünü; İngilizce Öğretmeni Reyhan Bilgili yürütüyor. Polonya hareketliliğine katılan İngilizce Öğretmeni Asuman Baş, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Feride Turan ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İsmail Topkaya rehberliğinde; Fatih Çakır, Emre Hayatoğlu, Bahri Barış Kayan, Mercan Yıldırım ve Berke Can Göktaş isimli öğrenciler, Polonya’da, ülkemizi başarıyla temsil ettiler.


Polonya’daki Varşova Türk Büyükelçisi Tunç Üğdül; ’robot tasarlama ve programlama’ çalışmasından dönen proje heyetini, Kançılarya’da kabul etti. Üğdül; görev yaptığı ülkelerle ilgili deneyimlerine yönelik öğrencilerin sorduğu soruları cevapladı ve onlara tavsiyelerde bulundu. Şair Yahya Kemal’in de üç yıl görev yaptığı Varşova Büyükelçiliği’nde; milli şairimiz de yad edildi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:06
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