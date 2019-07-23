Trablus Büyükelçiliği binasının tahliye edildiği iddiaları yalanlandı
Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, elçilik binasının tahliye edildiğine dair iddiaları yalanladı.23 Temmuz 2019 Salı 07:46
Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinin Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyadaki bazı Arapça paylaşımlarda Büyükelçiliğin tahliye edildiği yönünde asılsız ve maksatlı haberlerin yer aldığı bildirildi.
Büyükelçiliğin Trablus’taki faaliyetlerine devam ettiği vurgulanan açıklamada, Libya halkıyla dayanışma mesajı verildi.
YORUM YAZ