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ABD Büyükelçiliği'ne saldıranlar adliyeye sevk edildi

20 Ağustos'ta ABD Büyükelçiği'ne yönelik silahlı saldırının zanlıları adliyeye sevk edildi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 11:07
ABD Büyükelçiliği'ne saldıranlar adliyeye sevk edildi

Ankara'da ABD Büyükelçiliği'ne ateş açan Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş ile bu kişilerle bağlantılı oldukları öne sürülen 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

Ankara'da 20 Ağustos günü sabah saatlerinde ABD Büyükelçiliği'ne bir araçta bulunan kişilerce silahla 6 el ateş açıldı. 3 mermi Büyükelçilik nizamiyesindeki demir kapıya ve camlı bölüme isabet etti. Olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şubesi müdürlükleri ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş, Keçiören'de yakalandı. Şüphelilerle bağlantısı olduğu saptanan 4 kişi de sonraki süreçte gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bazıları, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

Saldıranlardan birinin, sosyal medya hesabından FETÖ propagandası yaptığı ortaya çıkmıştı.

Büyükelçilik provokasyonunun arkasından ABD köpeği çıktı

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 11:07
  1. Ankara
  2. ABD Büyükelçiliği

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