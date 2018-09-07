Elçilik saldırısında tezgah! John Bass ile fotoğraf çektirmiş

Saldırının hemen ardından gözaltına alınarak tutuklanan Osman Gündaş’ın patronu tutuklu Ersin Bayram’ın FETÖ bağlantısı deşifre edildi. 2008 yılından itibaren FETÖ’nün mahrem imamlarıyla irtibatı olduğu tespit edilen Bayram’ın sözde mağdur olan örgüt elemanlarına maddi destek sağladığı değerlendiriliyor.

JOHN BASS İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞ!

Saldırıdan sonra iPhone marka cep telefonunu inceleyen savcılık, soruşturmanın seyrini etkileyecek önemli deliller elde etti. Bayram’ın cep telefonunda ABD eski Büyükelçisi John Bass ile fotoğrafı çıkması dikkat çekti. Şüpheli Bayram’ın 2015 yılında ABD Büyükelçiliğince İstanbul’da düzenlenen “Amerika’ya yardım yapan firmalar ve Amerika’da ticari faaliyette firmaların daha etkin çalışması ve tanışma” programına katıldığı belirlendi. İfadesinde Bass’la fotoğraf çektirdiğini kabul eden Bayram “O dönemde müdürlüğünü yaptığım ve sonrasında hissenin tamamını aldığım şu anda bana ait olan Turquoise Global Eğitim ve Yatırım Danışmanlığı şirketi faaliyetleri bünyesinde Merkezi New York’ta bulunan Türk Amerikan Ticaret Odası (Turkish American Chomber of Commerece Southeast) yetkililerin daveti üzerine katıldım. Giresun Yağlıdereli olduğum için ve oradaki nüfusun yarısı ABD’de olduğu için bu resimleri paylaşmak da reklam amaçlıydı” dedi.

ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıya ilişkin herhangi bir talimat vermediğini iddia eden Bayram, saldırıya ilişkin şu beyanlarda bulundu: ABD Büyükelçiliği saldırısında restoran yöneticisi ve sözlüm olan T.Ö. telefonla aradı. ‘Restoranda vale olarak çalışan Osman’ı televizyonda gördüğünü ve saldırıyı yaptığını’ söyledi. Telefonu kapattıktan sonra internetten haberi araştırdım. Ben tatil amaçlı 19 Ağustos’ta memleketime gittim. Olay zamanı Ankara’da bulunmuyordum. Olay öncesi ve sonrasında Osman Gündaş ve Ahmet Çelikten isimli şahıslarla görüşmem olmamıştır.

GÜLEN'İ KİTAPLARDAN TANIYORMUŞ

FETÖ elebaşının da bulunduğu toplantılara katılmadığını söyleyen Bayram “HÜRSİAD derneğinden dolayı örgütle irtibatım oldu. Ancak 17-25 Aralık’tan sonra yapıyla bağlantılarımı kopardım. Fetullah Gülen isimli şahsı basından ve okuduğum kitaplardan dolayı tanıyorum. 17/25 Aralık sürecinden sonra FETÖ terör örgütü elebaşı olarak biliyorum. Yurt içinde de yurt dışında da kendisiyle irtibatım olmadı. Yapı adına herhangi bir şekilde üstlendiğim görev olmamıştır” dedi. Dernek üyeliğinin yanı sıra Zaman gazetesi ve 1 yıllık Sızıntı dergisi aboneliği olduğunu kaydeden Bayram “Üyelerden yıllık 600 TL para toplanıyordu. Dernekte toplanan üye aidatlarıyla derneğin giderleri ödenirdi. Ancak derneğin asıl amacı FETÖ içerisine esnafları dâhil etmek ve üyelerden örgüt adına para toplamak olduğunu gördüm” ifadelerini kullandı. Örgüte 2010 yılından önce kurban ve ramazanda da yemek parası verdiğini aktaran Bayram, FETÖ elebaşı Gülen’in yazdığı 3 kitabı okuduğunu söyledi. Örgüte ait olan Bank Asya’da bulunan hesabına ilişkin Bayram, “Derneğe üye olduktan sonra hesap açtırdım. Kredi kartı ve bireysel emeklilik üyeliği yaptırdım. Çağrı yapıldıktan sonra kasti olarak yatırdığım para yoktur. FETÖ’nün gerçek yüzünü anladıktan sonra paramın hepsini çektim” şeklinde savunma yaptı.

(Türkiye)