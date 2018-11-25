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Büyükelçilik önünde ateş açan 2 kişi gözaltına alındı

Başkent Ankara'da bulunan Avusturya Büyükelçiliği binası önünde saat 04.00 sıralarında havaya ateş açan 2 kişi, gözaltına alındı.

25 Kasım 2018 Pazar 15:29
Büyükelçilik önünde ateş açan 2 kişi gözaltına alındı

Ankara'da Avusturya Büyükelçiliği önünde silahla havaya ateş açan 2 kişi, gözaltına alındı.

Avusturya Büyükelçiliği binası önünde saat 04.00 sıralarında havaya ateş açıldı. Olayın ardından polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmayla havaya ateş açtığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. 

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şüphelilerin gece geç saatlere kadar alkol aldığı, araçla seyir halindeyken de havaya ateş ettikleri ihtimali üzerinde durulduğunu belirtildi. Konuyla ilgili detaylı araştırmanın devam ettiği ifade edildi.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 15:29
  1. Büyükelçilik önünde ateş açan 2 kişi gözaltına alındı
  2. Ankara
  3. Avusturya Büyükelçiliği
  4. gözaltı

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp29 dk önce
    Bunlar ortalığı planlı karıştıran ajan pravokatörler veya onların uzantıları. Sebebi Türkiyenin ABde karizmasının çizilmesi icin. Çek kafayı sık kurşunu, sonra sarhoştum de kurtul. Adam akıllı bir cezanın bu ajan pravokatörlere verilmesi şart.
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