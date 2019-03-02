Büyükelçilerin karda rafting yarışları nefes kesti

KARS (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü "Bölgesel Destinasyon Yönetim Organizasyonu" çerçevesinde Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen 37 yabancı ülkenin büyükelçileri arasındaki karda rafting yarışları adeta nefes kesti.

Bakanlığının organizasyonuyla Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne gelen 37 ülkenin büyükelçileri arasında karda rafting yarışları yapıldı.

Yarışlarda rafting botları ile kayak merkezinin zirvesine çıkan büyükelçiler, gruplar halinde 2 bota binip kayarak birbirlerini geçmeye çalıştı.

Oldukça çekişmeli geçen ve renkli görüntülere sahne olan yarışlarda eğlenceli anlar yaşandı.

Etkinliğine, Azerbaycan, Brezilya, Burundi, Danimarka, Filipinler, Fildişi Sahilleri, Gabon Cumhuriyeti, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Hırvatistan, İtalya, Japonya, Kenya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kosta Rika, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs, Küba, Letonya, Libya, Litvanya, Lüksemburg, Makedonya, Malezya, Malta, Meksika, Moldova, Nijerya, Romanya, Sırbistan, Sri Lanka, Sudan, Tacikistan, Tanzanya, Vatikan, Vietnam ve Zambiya büyükelçileri katıldı.

Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, AA muhabirine yaptığı açıklamada Sarıkamış'ta bulunmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, ""Karda rafting Kübalı için çok farklı ve heyecanlı bir tecrübe, iyi bir deneyim oldu. Bu ziyaretleri başlattığımız andan itibaren gördüğümüz misafirperverlik de oldukça etkileyici." dedi.

Ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkilere değinen Nunez, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla olan ilişkilerimizin artmasını, diğer bakanlıklarla iş birliklerimizi geliştirmek istiyoruz, özellikle turizm konusunda ilişkilerin artmasını istiyoruz. Burada kar var bizim de çok güzel turistlik yerlerimiz, plajlarımız var. Bu alanda gerçekleştirilebilecek ilişkilerin artarak devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.



