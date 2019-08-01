Ankara'da önemli konferans! Büyükelçilere üç vazife...

Dış politika konularının kapsamlı olarak masaya yatırılacağı konferansta, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu büyükelçilere seslenecek.

Konferansın bu seneki teması ‘sahada ve masada güçlü diplomasi’ oldu.

S-400 ve F-35 konuları konuşulacak

AB ile ilişkilerin de ele alınacağı konferansta ABD ile gerilime sebep olan S-400 ve F-35 konuları da görülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da her sene olduğu gibi bu sene de büyükelçileri Beştepe’de öğle yemeğinde ağırlaması bekleniyor.