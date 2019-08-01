Ankara'da önemli konferans! Büyükelçilere üç vazife...
Dünyanın dört bir yanında görev yapan Türk büyükelçiler, misyon şefleri ve temsilciler 3-9 Ağustos tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan Büyükelçiler Konferansı’nda bir araya gelecek.01 Ağustos 2019 Perşembe 09:35
Dış politika konularının kapsamlı olarak masaya yatırılacağı konferansta, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu büyükelçilere seslenecek.
Konferansın bu seneki teması ‘sahada ve masada güçlü diplomasi’ oldu.
S-400 ve F-35 konuları konuşulacak
AB ile ilişkilerin de ele alınacağı konferansta ABD ile gerilime sebep olan S-400 ve F-35 konuları da görülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da her sene olduğu gibi bu sene de büyükelçileri Beştepe’de öğle yemeğinde ağırlaması bekleniyor.
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