0553 313 94 23

Ankara'da önemli konferans! Büyükelçilere üç vazife...

Dünyanın dört bir yanında görev yapan Türk büyükelçiler, misyon şefleri ve temsilciler 3-9 Ağustos tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan Büyükelçiler Konferansı’nda bir araya gelecek.

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:35
Ankara'da önemli konferans! Büyükelçilere üç vazife...

Dış politika konularının kapsamlı olarak masaya yatırılacağı konferansta, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu büyükelçilere seslenecek.

Konferansın bu seneki teması ‘sahada ve masada güçlü diplomasi’ oldu.

S-400 ve F-35 konuları konuşulacak

AB ile ilişkilerin de ele alınacağı konferansta ABD ile gerilime sebep olan S-400 ve F-35 konuları da görülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da her sene olduğu gibi bu sene de büyükelçileri Beştepe’de öğle yemeğinde ağırlaması bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 09:35
  1. Büyükelçiler Konferansı
  2. s-400
  3. F-35
  4. ABD
  5. Cumhurbaşkanı Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mezitli Belediyesi, Stratejik Plan Taslağını hazırladı
    1. Mezitli Belediyesi, Stratejik Plan..
    2. (Özel) Çevre esnaf “göktaşıymış” gibi..
    3. İtfaiyede "Sarraf" dönemi
    4. Cumhurbaşkanlığından sert açıklama:..
    5. ’Çocuk İzmirim’ kartları Başkan..
    6. TMMOB teröristlere yine kol kanat gerdi
    7. Başak Koleji üç firma ile kurumsal iş..
    8. Turkcell’den tüm zamanların en iyi ilk..
    9. Yüzlercesi feci şekilde can verdi! "40..
    10. Uyuşturucu taciri tutuklandı
    11. UNESCO Dünya Mirası Gezginleri,..
    12. Başkan Akın direksiyon başına geçti..
    13. "Yeni teknolojiyle yangınları önlemek..
    14. Tomarza’daki balya yangını 8 saat..
    15. Son 3 yılda Kapadokya’ya gelen turist..
    16. Kanar, Avrupa Şampiyonluğu için..
    17. Kırıkkale'de okulun deposunda yangın..
    18. Asya borsaları
    19. Vali Öksüz, 30 Ekim Mahallesi..
    20. (Özel) Aracına monte ettiği..
    21. Muratpaşa Belediyesinden çöp..
    22. Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği..
    23. İzmir Metro’nun 69 personeli..
    24. Yerde bulduğu Ebabil kuşuna sahip çıktı
    25. Beyin kanaması geçiren güvenlik..
    26. Kavurucu sıcakta süt sağımı
    27. Döviz kurları
    28. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    29. Gaziantep'te feci kaza: Ölü ve yaralılar
    30. Facebook’un zihin okuma cihazı ilk kez..
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler