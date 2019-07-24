Büyükelçiler Sagalassos Antik Kenti'ni gezdi

BURDUR (AA) - Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe ile Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü Sagalassos Antik Kenti'ni gezdi.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde "aşkların ve imparatorların şehri" olarak bilinen, 1750 rakımdaki 5 bin yıllık Sagalassos Antik Kenti'ni gezen Malherbe, Gümrükçü, Burdur Valisi Hasan Şıldak ve beraberindekiler Türkiye ile Belçika ortaklığında yürütülen kazı çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Vali Şıldak yaptığı açıklamada, Sagalassos'taki kazı çalışmalarını yerinde incelediklerini, çalışmaların son halini gördüklerini söyledi.

Sagalassos'taki kazı çalışmalarının her geçen yıl daha iyi bir seviyeye geldiğini belirten Şıldak, "Gün yüzüne çıkan yeni yerler ve antik kentin yeni bölümleri bizleri heyecanlandırıyor. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin Sagalasos'a ilgisi oldukça yoğun. Yıl başından itibaren 45 bin 600 ziyaretçi Sagalassos'u ziyaret etti." dedi.

Büyükelçi Malherbe ise Sagalassos Antik Kenti'nde olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Burada ayağa kaldırılan yapıların iki ülkenin dostluk sembolü olduğunu vurgulayan Malherbe, "Yapılar Belçika ve Türkiye'nin birlikte yaptığı, ortaya çıkardıklarının ispatıdır. Sizlerle burada olmak benim için bir ayrıcalıktır." dedi.

Büyükelçi Gümrükçü de Sagalassos Antik Kenti'ni yerinde görmenin tadının bambaşka, Türkiye'nin bu güzelliklerinin her geçen yıl yeryüzüne çıkarılmasının mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Önümüzdeki yıllarda buradaki güzelliklerin daha fazla ortaya çıkarılacağına işaret eden Gümrükçü, "Sagalassos'u arkeoloji dünyasında ve turizm alanında hak ettiği yere ulaştıracağız. Sagalassos'ta devam eden kazı çalışması Türkiye ve Belçika arasındaki dostluğun, ortaklığın simgesi olarak ortaya çıkıyor. 30 yıldan beri sorunsuz bir şekilde devam eden kazı çalışmaları iki dost ve müttefik ülkenin arasındaki ilişkilere yakışır, o yüzden ben hem bir Türk vatandaşı hem de Belçika büyükelçisi olarak bu iş birliğinden gurur duyuyorum." diye konuştu.

Sagalassos Antik Kenti'ndeki kazılarda uzun yıllar görev alan 25 kazı çalışanına Yapı Koruma Ustalığı ve Arkeolojik Kazı Formenliği Sertifikası verildi.