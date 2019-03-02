0553 313 94 23

Büyükelçiler karda yarıştı

Şehitler diyarı Sarıkamış’ta 35 ülkenin büyükelçisinin kar raftingi renkli görüntülere sahne oldu.

02 Mart 2019 Cumartesi 14:40
Büyükelçiler karda yarıştı

Şehitler diyarı Sarıkamış’ta 35 ülkenin büyükelçisinin kar raftingi renkli görüntülere sahne oldu.


Yaklaşık 35 ülkenin büyükelçisin katıldığı kar raftingi Sarıkamış Çıbıltepe Kayak Merkezi’nde yapıldı. Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde hazırlanan özel parkurda ikişerli grupta yapılan raftingde büyükelçiler birbirleriyle kıyasıya yarıştı.


Türkiye’de Sarıkamış’ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Küba Türkiye Büyükelçisi Luis Amanos, “Bizim raftingimiz tabi Küba’da biraz daha farklı, bizim orada akarsularımız var su raftingi yapıyoruz. İnsanlar sular içerisinde yüzüyorlar raftin yapıyorlar ama ben burada kar raftingi tecrübe ettim. Gerçekten çok heyecanlı tecrübe, çokta güzel bir tecrübe oldu. Burada profesyonel çalışanlar bize burada yardımcı oldular. Buda oldukça sevindirici ve aynı zamanda şunu da düşünüyorum. Burada Sanayi Bakanlığı’nın etkinliği kapsamında bulunmaktayız. Hem Sanayi Bakanlığıyla ilişkilerimizi geliştirmek, hem de diğer bakanlıklarla özellikle Turizm Bakanlığıyla ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Çünkü iki ülkenin bir biriyle paylaşmak için çok güzel şeyleri var. Bence Küba’dan da bir çok kişinin gelip buraları görmesi lazım” dedi.


Büyükelçilerin rafting yarışının ardından gösteri yarışları da yapıldı. Rafting yarışmalarında Türk Bayrağı açılırken, özellikle Kayam Merkezi’nde bulunan yüzlerce vatandaş ise yarışları ilgiyle izledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 14:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Kadınların iş gücüne ilave katılım oranında Avrupa'da birinci sıradayız"
    1. "Kadınların iş gücüne ilave katılım..
    2. Fadıloğlu, “Standartları daha..
    3. Emektar gol kralı Tanju Çolak..
    4. Milli biatloncular Norveç yolcusu
    5. Türkiye'den S-400 açıklaması:..
    6. Türkiye'den ABD'nin PKK açıklamasına..
    7. Bakan Kurum,” Ülkemizi depreme karşı..
    8. "5. Sarıkamış Kış Oyunları..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Rize’den..
    10. DGS İlahiyat Bölümü 2019 taban..
    11. Kasımpaşa'ya yönetimden moral ziyareti
    12. Diriliş Ertuğrul'da nefes kesen..
    13. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami..
    14. Kayseri’de ‘Aile’ konusu masaya..
    15. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli:..
    16. Cengiz Küçükayvaz sevenleriyle buluştu
    17. Vali Mustafa Masatlı, halk pazarını..
    18. Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi,..
    19. MTB’de Şubat ayı meclis toplantısı..
    20. Polis memuru polis aracına çarptı!..
    21. Kasımpaşa’da Başkan Turgay Ciner,..
    22. Karaciğer yetmezliğinde beslenmeye..
    23. Sarıkamış’ta Kış Festivali başladı
    24. Yuto Nagatomo kadroya alınmadı
    25. Güreşte şampiyonlar belli oldu
    26. Basketbolda maçın ardından
    27. "Türkiye, dünyanın en yeni en modern..
    28. Van-Bahçesaray yolu tek şeritten..
    29. Belediye ekiplerinin kar ve buz..
    30. "Bay Kemal, sen kimlerle kol kola..
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...