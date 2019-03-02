Büyükelçiler karda yarıştı

Şehitler diyarı Sarıkamış’ta 35 ülkenin büyükelçisinin kar raftingi renkli görüntülere sahne oldu.

Yaklaşık 35 ülkenin büyükelçisin katıldığı kar raftingi Sarıkamış Çıbıltepe Kayak Merkezi’nde yapıldı. Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde hazırlanan özel parkurda ikişerli grupta yapılan raftingde büyükelçiler birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

Türkiye’de Sarıkamış’ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Küba Türkiye Büyükelçisi Luis Amanos, “Bizim raftingimiz tabi Küba’da biraz daha farklı, bizim orada akarsularımız var su raftingi yapıyoruz. İnsanlar sular içerisinde yüzüyorlar raftin yapıyorlar ama ben burada kar raftingi tecrübe ettim. Gerçekten çok heyecanlı tecrübe, çokta güzel bir tecrübe oldu. Burada profesyonel çalışanlar bize burada yardımcı oldular. Buda oldukça sevindirici ve aynı zamanda şunu da düşünüyorum. Burada Sanayi Bakanlığı’nın etkinliği kapsamında bulunmaktayız. Hem Sanayi Bakanlığıyla ilişkilerimizi geliştirmek, hem de diğer bakanlıklarla özellikle Turizm Bakanlığıyla ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Çünkü iki ülkenin bir biriyle paylaşmak için çok güzel şeyleri var. Bence Küba’dan da bir çok kişinin gelip buraları görmesi lazım” dedi.

Büyükelçilerin rafting yarışının ardından gösteri yarışları da yapıldı. Rafting yarışmalarında Türk Bayrağı açılırken, özellikle Kayam Merkezi’nde bulunan yüzlerce vatandaş ise yarışları ilgiyle izledi.