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Büyükelçiler Adıyaman’ı gezdi

Meksika, Brezilya, Peru ve Kosta Rika büyükelçileri Adıyaman’ın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

05 Temmuz 2019 Cuma 10:47
Büyükelçiler Adıyaman’ı gezdi

Meksika, Brezilya, Peru ve Kosta Rika büyükelçileri Adıyaman’ın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.


Meksika Büyükelçisi Bernardo Cardova Tello, Brezilya Büyükelçisi Eduardo Riccardo Gradilone, Peru Büyükelçisi Luis Alberto Campana Boluarte,Kosta Rika Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas turistik geziye katıldı.


Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci’nin eşlik ettiğigezide büyükelçiler Adıyaman’da Perre Antik Kent, Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü, Arsemia Ören Yeri, Yeni Kale’yi gezdikten sonra 2 bin 206 metre yükseklikte ki Nemrut Dağı’na çıktı.


Burada güneşin batışını izleyen büyükelçiler, Nemrut Dağı’na hayran kaldı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:47
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