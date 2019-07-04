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Büyükelçi Serdar Kılıç'tan Washington Post'a 'Cemil Bayık' tepkisi

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, terör örgütü PKK'nın elebaşı Cemil Bayık'ın makalesine yer veren Washington Post'a çok sert tepki gösterdi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:30
Büyükelçi Serdar Kılıç'tan Washington Post'a 'Cemil Bayık' tepkisi

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, terör örgütü PKK'nın elebaşı Cemil Bayık'ın yazısını yayımlayan Washington Post gazetesine tepki gösterdi.

Büyükelçi Kılıç, konuya ilişkin Twitter'dan yazılı bir açıklama yaptı. 

Gazetecilik mesleği dibe vurdu

Kılıç, açıklamasında PKK'nın; 40 bin cana mal olan, Türkiye, ABD, NATO ve Avrupa Birliği ülkeleri tarafından terör örgütü olarak tanınmasına vurgu yaparak, "Bu gerçekleri görmezden gelerek ABD tarafından aranan PKK'nın kana susamış liderlerine sayfalarını açan Washington Post gazetesi, gazetecilik mesleğini dibe vurdurttu." ifadesini kullandı.

Terör örgütü lideri Bayık'a gazetede söz verilmesini, "Türk milletine ve PKK terör örgütünün kurbanı olan on binlerce masum erkek, kadın ve çocuğa hakaret" olarak tanımlayan Kılıç, "ABD Yüksek Yargısının, terör örgütünün şiddet içermeyen faaliyetlerine bile destek verilmesini, ABD'deki anti-terör kurallarını çiğnemek olarak görmesi de dikkate alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu. 

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:30
  1. Washington Post
  2. Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç
  3. PKK
  4. Cemil Bayık

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