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Büyükelçiden, Başkan Demir’e teşekkür mektubu

DAP İdaresi’nin ev sahipliğinde, 1-3 Mart tarihlerinde Kars Sarıkamış ve Erzurum Palandöken Kayak Merkezlerinde gerçekleşen “Büyükelçiler Kar Raftingi Organizasyonu” dolayısıyla, Libya Büyükelçisi Abdurrazaq Mukhtar Abdulqader, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir’e teşekkür mektubu gönderdi.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:08
Büyükelçiden, Başkan Demir’e teşekkür mektubu

DAP İdaresi’nin ev sahipliğinde, 1-3 Mart tarihlerinde Kars Sarıkamış ve Erzurum Palandöken Kayak Merkezlerinde gerçekleşen “Büyükelçiler Kar Raftingi Organizasyonu” dolayısıyla, Libya Büyükelçisi Abdurrazaq Mukhtar Abdulqader, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir’e teşekkür mektubu gönderdi.


Kayağın İpek Yolu (Skisilkroad) Destinasyon Yönetim Organizasyonu (DYO) kapsamında yapılan etkinlikten dolayı memnuniyetlerini dile getiren Büyükelçi Abdulqader, mektubunda “Göstermiş olduğunuz sıcak karşılama, misafirperverlik ve iyi organizasyondan dolayı teşekkür ederiz” ifadesini kullandı.


Kars ve Erzurum’un tarihi ve doğal güzelliklerine gönderme yapan Büyükelçi Abdulqader, mektubunda şu bilgilere yer verdi:


“01-03 Mart tarihleri arasında Ani Harabeleri, güzel doğası ile bizi büyüleyen Kars’taki Sarıkamış Bölgesi ve güzel Erzurum şehrinde düzenlenen ‘Kayağın İpek Yolu Kar Raftingi’ etkinliği sırasında göstermiş olduğunuz sıcak karşılama, misafirperverlik ve iyi organizasyondan dolayı Türkiye’deki Kordiplomatik Üyeleri adına sizlere teşekkür eder, bu ziyaretin İdareniz ile ilgili Büyükelçiliklerin arasında gelecek bir işbirliğin açılan kapısı olmasını temenni ederiz. Saygılarımızla”


Kars Sarıkamış ve Erzurum Palandöken Kayak merkezlerinde yapılan kar raftinginin yanı sıra Kars ve Erzurum’daki tarihi yerleri de gezen büyükelçiler, üç gün süren ve rüya gibi geçen organizasyon dolayısıyla sosyal medya üzerinden de duygularını dile getirdiler.


Büyükelçi ve yakınları, ilk defa kar raftingi yapmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirirken, gösterilen misafirperverlik için de DAP İdaresi’ne teşekkür ederek, “Kars ve Erzurum’un güzel manzaraları ve mimarisini sevdik. Enfes yemeğin tadını çıkardık ve siz ve diplomat arkadaşlarımızla dostça bir karşılaşma yaptık. Bu geziyi her zaman hatırlayacağız. Çok teşekkürler” diye yazdılar.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:08
  1. doğa

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