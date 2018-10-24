Büyükelçi Yıldız'dan Neçirvan Barzani'ye ziyaret

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ve beraberindeki heyeti Erbil'deki başbakanlık konutunda kabul etti.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Yıldız ve Barzani'nin Türkiye ve IKBY arasındaki başta ekonomik olmak üzere her türlü ilişkileri ele aldıkları ifade edildi. Açıklamada Yıldız'ın, başkent Bağdat'ta göreve başladığından bu yana IKBY'ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret nedeniyle memnuniyetini dile getirip, 30 Eylül'de yapılan milletvekili seçimlerindeki başarılı süreç vesilesiyle Barzani'yi tebrik ettiği belirtildi.

Irak'ta yeni kurulacak hükümete IKBY'deki siyasi grupların katılımının önemine değindiği ifade edilen Yıldız'ın, Erbil ve Bağdat arasındaki ihtilafların anayasa çerçevesinde çözülmesinin gerekliliğine vurgu yaptığı aktarıldı.

Başbakan Barzani de IKBY'deki siyasi partilerin güçlü bir şekilde Bağdat hükümetine katılacaklarını, IKBY'de ise yeni hükümeti kurmak için çalışmalara başladıklarını kaydetti.