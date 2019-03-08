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Büyükelçi Sakar'dan Kosova İçişleri Bakanı Mustafa'ya ziyaret

Görüşmede, iki ülke arasındaki güvenlik iş birliği ile organize suçlar ve terörle mücadele konusunda emniyet birimleri arasında bilgi paylaşımı konusu ele alındı

08 Mart 2019 Cuma 18:14
Büyükelçi Sakar'dan Kosova İçişleri Bakanı Mustafa'ya ziyaret

PRİŞTİNE (AA) - Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova İçişleri Bakanı Ekrem Mustafa'yı ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafa'nın makamında gerçekleşen kabulde, iki ülke arasındaki güvenlik iş birliği ile organize suçlar ve terörle mücadele konusunda emniyet birimleri arasında bilgi paylaşımı konusu ele alındı.

İki ülkenin emniyet birimleri arasındaki tecrübe paylaşımı ve Türkiye'nin Kosova'nın kolluk kuvvetlerinin kapasitesinin artırılması noktasındaki desteği için teşekkür eden Ekrem Mustafa, Kosova'nın uluslararası güvenlik kuruluşlarına üye olması noktasında da Türkiye'nin desteğini istedi.

Büyükelçi Sakar da iki ülke arasındaki iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Kosova'ya tüm alanlarda, özellikle de güvenlik mekanizmaların geliştirilmesi noktasında destek vereceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 18:14
  1. Çağrı Sakar
  2. Ekrem Mustafa
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  5. Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar

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