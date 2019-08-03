0553 313 94 23

Büyükelçi Orhangazi’yi gezdi

Çeşitli temaslar için Bursa’ya gelen Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Ersin Ecrin, Orhangazi’yi gezdi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:53
Büyükelçi Orhangazi’yi gezdi

Çeşitli temaslar için Bursa’ya gelen Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Ersin Ecrin, Orhangazi’yi gezdi.


Seul Büyükelçisi Ersin Ecrin Bursa temaslarının son gününde Orhangazi’yi gezdi. Daha önce Keramet Ilıca tesislerini gezip İznik’e geçen Büyükelçi Ersin Ecrin, TURSAB Güney Marmara BTK Başkanı Murat Saraçoğlu, Gedelek ve Örnekköy mahallelerini gezdi. Buralarda mahallerin tarihi değerlerini inceleyen Ecrin, Uzakdoğu, Güney Kore gibi ülkelerden Türkiye’ye gelen turistler için Bursa ve ilçelerinde alternatif turizm alanları ve yatırımları yapılması gerektiğinin altını çizdi.


Saraçoğlu ise, Orhangazi ve İznik’in hem tarih hem de doğa turizmine uygun alanlara sahip olduğunu, bunun için alternatif turizm yatırımları ile Orhangazi ve İznik turizm gelirlerinden ciddi pay alabileceğini söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:53
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vadeli kurban kesilir mi
    1. Vadeli kurban kesilir mi
    2. Hastaneden “Dünya Karpuz Günü”..
    3. Kortizonlu kremleri kullanırken dikkat..
    4. Kırıkkale Belediyesinden Büyük Anadolu..
    5. Bitlis’te Prof. Dr. Fuat Sezgin konulu..
    6. Alanya Belediyesinden hanutçuluk..
    7. Evlere dadan hırsızlar önce kameraya..
    8. Amasya'da akraba kavgası: 1 ölü
    9. Nevşehir'de tur otobüsü devrildi: 14..
    10. (Özel haber) Hürser Tekinoktay:..
    11. Arının ürettiği Propolis Bor’la karıştı
    12. Tunceli’de teröristlerin silah ve..
    13. Büyükelçi Orhangazi’yi gezdi
    14. Düzce’de konut satışı düşüyor
    15. Gökyüzü yamaç paraşütleri ile şenlendi
    16. Başkan Aydar, makam aracını kullanmıyor
    17. Eyüpsultan Belediyesi’nden ücretsiz..
    18. Antalyalı otomobilseverlere mini fuar
    19. TIR’a arkadan çarpan otomobilin..
    20. Kurbanı hastalıklı çıkanlar..
    21. Operatörlere eğitim
    22. Amasya'da akraba kavgası: 1 ölü
    23. Milli Muharip Uçağına F-35 füzesi
    24. PKK'lı teröristlere ait silah ve..
    25. Radikal karar açıklandı! WhatsApp ve..
    26. 2019 YKS tercih sonuçları ne zaman..
    27. Türk hacıları için Arafat’ta klimalı..
    28. Bakan Varank’tan Uzay Ajansı kadro..
    29. Hisarcık’ta domuzlar mısır tarlalarına..
    30. TİKA gönüllüleri Burkina Faso'da
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    Açık açık izlemek istiyormuş! Sapkınlığa sansür, Nevşin'in zoruna gitti
    Açık açık izlemek istiyormuş! Sapkınlığa sansür, Nevşin'in zoruna gitti