Büyükelçi Önhon AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MADRİD (AA) - Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında Madrid'deki makamında bilgi alan Büyükelçi Önhon, "haber", "yaşam", ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğraflarını" oyladı.

Büyükelçi Önhon, "haber" kategorisinde Khaled Akasha'nın "Doğu Guta'nın bebekleri" adlı fotoğrafı seçti. Doğu Guta'da yaşanan acıların çok büyük olduğunu ve çok sayıda ailenin, annenin, çocuğun zulüm gördüğünü kaydeden Büyükelçi Önhon, "Aslında bu fotoğraf sadece Doğu Guta değil tüm dünyadaki annelerin, bebeklerin acısını yansıtıyor." dedi.

Büyükelçi Önhon ayrıca "yaşam" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Boğaz'ın şimşekleri" ve "spor" kategorisinde de Andreas Gebert'in "Kıran kırana" adlı fotoğraflarını yılın en iyi fotoğrafları olarak oyladı.