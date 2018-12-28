Büyükelçi Oktay AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Büyükelçi Oktay AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı28 Aralık 2018 Cuma 15:34
BUDAPEŞTE (AA) - Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Büyükelçi Oktay, AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alarak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi. Haber kategorisinde Emin Sansar'ın "Burseya Dağı'na Türk Bayrağı" fotoğrafını seçen Oktay, Yaşam kategorisinde tercihini Ömer Ürer'in "Hüzünlü güz vedası'' fotoğrafından yana kullandı.
Oktay, Spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Ata sporu" isimli çalışmasını beğendi.
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