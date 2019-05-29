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Büyükelçi Miyajima TOBB Fen Lisesi’ne ziyarette bulundu

Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima, Japonya’da düzenlenecek olan "Dünya Tsunami Farkındalık Günü Lise Öğrencileri Zirvesi"ne katılacak Çankırı TOBB Fen Lisesi öğrencileri ile buluştu.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 21:38
Büyükelçi Miyajima TOBB Fen Lisesi’ne ziyarette bulundu

Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima, Japonya’da düzenlenecek olan "Dünya Tsunami Farkındalık Günü Lise Öğrencileri Zirvesi"ne katılacak Çankırı TOBB Fen Lisesi öğrencileri ile buluştu.


Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima, Japonya’da düzenlenecek "Dünya Tsunami Farkındalık Günü Lise Öğrencileri Zirvesi" etkinliğine katılmaya hak kazanan Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fen Lisesi’ni ziyaret etti.


Büyükelçi Miyajima, okul bahçesinde İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Okul Müdürü Nazır Şahin, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılandı.


TOBB Fen Lisesi ziyaretinde, okul ve Çankırı hakkında Öztürk’ten ve Şahin’den bilgi alan Miyajima, daha sonra Japonya’ya gidecek öğrencilerle tanıştı.


Miyajima, burada yaptığı konuşmada, 20 aydır Türkiye’de büyükelçilik görevini yürüttüğünü belirterek, "Bu benim Çankırı’ya ikinci gelişim. Böyle genç arkadaşlarla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Okulun Japonya’da tertip edilecek zirveye katılacak olmasının Türkiye ile Japonya arasındaki, Çankırı ile Japonya arasındaki dostluk ilişkilerine büyük katkı sunacağı ve geliştireceği beklentisi içindeyim" dedi.


Japonya’ya gidecek öğrenciler için de nasihatlerde bulunan Miyajima, şunları dile getirdi:


"Sizlerden Japonya’ya gittiğinizde pek çok yeni şeyler öğrenmenizi istiyorum. Aynı zamanda o zirveye tüm dünyadan öğrenciler gelecek. O öğrencilerle yakın arkadaşlıklar kurmanızı temenni ediyorum. Bu Japonya ziyareti sizin tüm hayatınız boyunca çok değerli bir anı olarak kalacaktır. Döndükten sonra Japonya’da tecrübe edeceklerinizi diğer arkadaşlarınıza aktarmanızı aynı zamanda ailelerinize aktarmanızı bekliyorum."


Miyajima, daha sonra okulun konferans salonunda öğrencilere Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkiler hakkında sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından Okul Müdürü Nazır Şahin tarafından Büyükelçi Miyajima’ya Türk-Japon dostluğunda çok önemli yeri olan Ertuğrul Firkateyni’nin Çankırı kaya tuzundan birebir ölçülerde yapılmış maketi takdim edildi. Hediye karşısında şaşkınlığını ve mutluluğunu belirten Miyajima Türkiye’nin en büyük Z-Kütüphanelerinden olan okul kütüphanesini gezdikten sonra okul girişinde tüm öğrenciler ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çekilip, Çankırı TOBB Fen Lisesi’nden çok mutlu bir şekilde ayrıldı.


Japonya’nın Hokkaido şehrinde 5-12 Eylül’de yaklaşık 80 ülkenin katılımıyla düzenlenecek "Dünya Tsunami Farkındalık Günü Lise Öğrencileri Zirvesi"nde Türkiye’yi temsil edecek öğrenciler Can Pusat Dinçer, Damla Aydın, Süeda Eken, Kemal Enes Ulu ve Buğra Kaan Kaya ile öğretmenleri Bihter Dinçel Bak, Japonya’da doğal afetler ve tsunami konusunda sunum gerçekleştirecek.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 21:38
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