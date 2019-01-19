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Büyükelçi Kılıç'tan McGurk'e tepki

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç:"ABD yönetimlerini (Suriye konusunda) yanlış yönlendirip bu sorunları yarattıktan sonra Suriye'deki zorluklardan dolayı başkalarını suçlamak ne cürettir"

19 Ocak 2019 Cumartesi 22:27
Büyükelçi Kılıç'tan McGurk'e tepki

WASHINGTON (AA) - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD'nin eski DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün Türkiye ile ilgili yorumlarına tepki gösterdi.

Büyükelçi Kılıç, McGurk'ün Washington Post'ta yarın yayımlanmak üzere kaleme aldığı makaledeki Türkiye değerlendirmelerine Twitter'dan sert tepki gösterdi.

Kılıç, paylaşımında, "ABD yönetimlerini (Suriye konusunda) yanlış yönlendirip bu sorunları yarattıktan sonra Suriye'deki zorluklardan dolayı başkalarını suçlamak ne cürettir. Onun (McGurk) memnuniyet verici ayrılığı, Suriye'de başka felaketlerin olmasını engellemede bize yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da McGurk'ün Türkiye'yi hedef alan makalesine tepki göstermişti.

McGurk'ün, Türkiye karşıtı söylemleri ve terör örgütlerini öven ifadelerine cevaben Kalın, şunları kaydetmişti:

"Analiziniz hatalı. Türkiye'ye karşı yönelttiğiniz suçlamalar tam anlamıyla saçmalık, yalnızca bir PKK propagandasının tekrarı. Türkiye, yüz binlerce Suriyeli Arap, Kürt, Süryani ve diğerlerinin hayatını kurtardı. PKK'ya yeni bir hayat vermek istiyorsunuz. Bu gerçekleşmeyecek."

McGurk, makalesinde Trump'ın Suriye'den çekilme kararını eleştirirken, Türkiye'nin güvenilir bir ortak olmadığını savunmuş ve terör örgütlerini öven değerlendirmelerde bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 22:27
  1. ABD
  2. Brett McGurk
  3. Büyükelçi Serdar Kılıç
  4. türkiye

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