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Büyükelçi Kavakcı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

13 Aralık 2018 Perşembe 19:52
Büyükelçi Kavakcı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KUALA LUMPUR (AA) - Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar" fotoğrafını seçen Kavakcı, Yaşam kategorisinde tercihini Sercan Küçükşahin'in çektiği "Tarihin içinde yüzme keyfi" fotoğrafından yana kullandı.

Kavakcı Spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Ata sporu" isimli çalışmasını beğendi.

Türk askerlerinin Şemdinli'deki iftarlarına ait fotoğraftan çok etkilendiğini belirten Kavakcı, "Bu fotoğrafı, askerimizin cansiperane fedakarlığını çok özel bir karede yansıtabilmiş olması nedeniyle seçtim. Peygamber ocağında sınır içi ve ötesinde hizmet eden bütün Mehmetçiklerimize, her türlü şart ve koşulda, halkımızın güvenliği için yürütmüş olduğu operasyonlarda gösterdiği cesaret ve çabaları için minnettarız." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 19:52
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