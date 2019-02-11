Büyükelçi Karlov suikastı davası

ANKARA (AA) - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 kişinin yargılandığı davada, hakkında yakalama kararı bulunan Abdulsamet Kekeç'in savunmasının celse arasında alındığı, sanığın suçlamaları kabul etmediği bildirildi.



Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı. Bazı sanıklarla ise bulundukları cezaevinden video konferans sistemi üzerinden bağlantı kuruldu.

Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, bazı sanık avukatlarının duruşmada hazır bulunamayacaklarına ilişkin mazeret gönderdiklerini, ayrıca önceki celselerde savunmasını yapmayan sanıklar Şahin Söğüt, Hüseyin Kötüce ve Vehbi Kürşad Akalın'ın avukatlarının, savunmalarını hazırlayamadıkları gerekçesiyle ek süre istediklerini açıkladı.

Başkan Otçu, önceki celselerde duruşmada hazır bulunmaması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık Abdulsamet Kekeç'in celse arasında avukatıyla mahkemeye geldiğini ve ifadesinin alındığını bildirdi.

Beyanları sorulan sanıklar Söğüt, Kötüce ve Akalın, avukatlarının mazeretlerinin kabul edilmesini isteyerek, savunmalarını avukatlarının hazır bulunduğu celsede yapacaklarını belirtti.

Tutuklu sanıkların tamamı tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme, cumhuriyet savcısının da görüşü doğrultusunda Söğüt, Kötüce ve Akalın ile avukatlarına savunmalarını hazırlamaları için yeniden süre verdi.

Tutuklu sanıkların mevcut durumunun devamına hükmeden mahkeme duruşmayı erteledi.

- Kekeç'in savunması

Dosya kapsamına giren tutanağa göre, sanıklardan Abdulsamet Kekeç, celse arasında alınan savunmasında FETÖ ile herhangi bir bağlantısının olmadığını, örgütün eğitim kurumlarına devam etmediğini ve yurtlarında kalmadığını öne sürdü.

İnşaatçı olduğunu, genellikle boya ve alçı yaptığını, daha önce GSM bayisinde ve özel havayolunun apron hizmetlerinde çalıştığını anlatan Kekeç, ABD'ye 4-5 kez gittiğini, son gidişinin 15 Kasım 2016'da olduğunu bildirdi.

ABD'de inşaatta çalıştığını ve Ferit T. adlı inşaat işlerinde çalışan tanıdığıyla kaldığını kaydeden Kekeç, şu beyanda bulundu:

"ABD'deyken Türkiye'deki haber sitelerini sürekli takip ediyorum. 19 Aralık 2016'da Rus Büyükelçi'nin öldürülmesi haberini gördüm. Milliyetçi duygularım sebebiyle haber sitelerinden öğrendiğim katilin telefonuna mesaj çektim. Hatırladığım kadarıyla mesajda 'Ulan şerefsiz, o adamı neden öldürdün? Eline ne geçti? Sana cehennemde iyi yanmalar.' şeklinde yazdım. Bir de gülücük şeklinde emoji göndermişim ama emojiyi hatırlamıyorum."

Kekeç, suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ı hiç tanımadığını söyledi.

Bu olay nedeniyle arandığını öğrendiğinde ABD'de bulunduğunu ancak "FETÖ ile bağlantısı olmadığından" Türkiye'ye döndüğünü ve havalimanında gözaltına alındığını belirten Kekeç, savunmasına şöyle devam etti:

"Savcı, büyükelçinin öldürüldüğü saatten daha öncesinde katile mesaj çektiğimi söyleyerek, hakkımda suçlamada bulundu ancak ben söz konusu mesajları katliamı öğrendikten sonra çektiğimi söyledim. Benim, ABD'den 19 Aralık 2016 günü saat 19.12'de mesaj çektiğim, bu saatin Türkiye'de 20 Aralık 2016 saat 06.12 ve devam eden saatlere tekabül ettiği anlaşıldı. Katilin telefonunu internetten bulmuştum ancak gözaltında bulunduğum sırada hangi haber sitesinden bunu öğrendiğimi hatırlayamadım ancak gözaltı süresi bittikten sonra örgüt tarafından çeşitli haber sitelerinde hedef şaşırtmak amacıyla örgütün telefon numarasını yayımladığı ve yüzlerce kişinin bu telefon numarasına mesaj çektiği anlaşıldı."

Kekeç, ABD'ye yolculuklarını daha ucuza gelmesi nedeniyle Ukrayna ve Azerbaycan üzerinden yaptığını ifade etti.

ABD'den dönüşünde üzerinde 440 dolar bulunduğunu, bunların arasında 3 adet bir dolarlık banknot olduğunu kaydeden Kekeç, "ABD'de bir dolarlık banknotların bütün serileri, A ve F serileri halen serbestçe halk arasında kullanılmaktadır." beyanında bulundu.

Kekeç, anksiyete bozukluğu tedavisi gördüğünü, ilaç kullandığını, bu sebeple duruşmalardan vareste tutulmak istediğini bildirdi.

Sanık avukatı Uğur Karakaş da yargılamanın başladığı hafta duruşmaların cuma gününe kadar süreceğinin söylendiğini, müvekkilinin de duruşmaya cuma günü katılacağını ancak perşembe günü duruşmaların bittiğini ve müvekkili hakkında yakalama kararı çıkartıldığını öğrendiklerini ifade etti.

Karakaş, FETÖ ile irtibatı bulunmayan müvekkilinin duruşmalardan vareste tutulmasını ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının da talebi doğrultusunda Karakaş'ı serbest bıraktı ve duruşmalardan vareste tuttu.

- Karlov suikastı ve iddianame

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da katıldığı sergide, polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, Altıntaş da polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Olaya ilişkin soruşturma sonucunda FETÖ elebaşı Gülen'in de arasında bulunduğu 28 kişi hakkında dava açılmıştı. İddianamede Gülen ile 16 sanığın suikastla doğrudan bağlantıları ortaya konurken "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "terör amacıyla tasarlayarak öldürme" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanında "terör amaçlı tasarlayarak öldürmeye azmettirme" ve "terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından çeşitli sürelerle hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.

Soruşturma kapsamında ulaşılan ve biri suikastçı Altıntaş'ın örgüt içindeki "öğretmeni" Şahin Söğüt'ün eşi Ayşe Söğüt'le İzmir Polis Meslek Yüksekokulundaki eğitimi sırasında Altıntaş ile aynı "örgüt hücresi"nde yer aldığı kaydedilen 12 sanığın ise cinayetle doğrudan ilişkileri açığa çıkartılamazken FETÖ üyesi oldukları belirlenerek "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapse çarptırılmaları talep edilmişti.

İddianamede Karlov suikastının arkasında 15 Temmuz darbe girişiminin faili ve aynı zamanda casusluk ve istihbarat örgütü olan FETÖ'nün bulunduğu, suikastın, "Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere yönelik provokasyon türünde bir eylem" olduğu kaydedilmişti.

Davanın örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile Şerif Ali Tekalan ve Emrullah Uslu'nun da arasında bulunduğu kimi sanıkları firari durumda bulunuyor.