Büyükelçi Karlov suikastı davası

ANKARA (AA) - Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da öldürülmesine ilişkin davada savunma yapan "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" fotoğraf sergisinin organizatörü sanık Mustafa Timur Özkan, suikastle bir ilgisinin bulunmadığını, sergi için kimseden talimat almadığını öne sürdü.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 kişinin yargılandığı davanın üçüncü duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ve şikayetçi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) avukatı katıldı.

Çağdaş Sanatlar Merkez'inde suikastın düzenlendiği "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" fotoğraf sergisinin organizatörü, sanıklardan Mustafa Timur Özkan savunmasında, üzerine atılı suçlamaları reddederek, "menfur suikast ve hain terör örgütüyle doğrudan ya da dolaylı hiçbir ilgisinin bulunmadığı" iddiasında bulundu.

Sergiyi FETÖ'nün talimatıyla organize etmekle suçlandığını belirten Özkan, bu iddianın doğru olmadığını, sergi için kimseden talimat almadığını, sergi organizasyonunun suikast planıyla hiçbir ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

Sergi projesinin kendisine ait olduğunu bildiren Özkan, serginin düzenlenmesine ilişkin talebin ise Rus Büyükelçiliği yetkililerinden geldiğini söyledi.

Özkan, "Suikastı kimin yaptırdığını bilemem. Benim bildiğim sergiyi FETÖ'nün yaptırmadığıdır. Sergiyi ben düzenledim. Bunu yaparken de hiçbir yerden talimat almadım. Serginin fikri ve konsepti tamamen bana ait. Örgüt talimatıyla yapılmış bir etkinlik değil. Emekli mimarım. Hobilerimin başında seyahat gelmektedir. Rusya üzerine yayımlanmış iki kitabım var. Vatanını, milletini seven, aydın, ilerici, sosyal demokrat bir insanım. Dini ve illegal bir örgütle iş birliği içinde olmakla suçlanıyorum. Bu, benim açımdan sadece kabul edilemez değil, aynı zamanda utançtır. Adım adeta dolgu malzemesi olarak iddianameye dahil edilmiştir." diye konuştu.

- "İftar olmayınca bizim sergi seçildi"

Serginin hikayesinin 2011 yılına kadar uzandığını anlatan Mustafa Timur Özkan, "Bu sergi, ilkini Moskova'da düzenlediğimiz sergilerin ikincisiydi. Serginin amacı Türkiye-Rusya ilişkilerine katkı sağlamaktı. İki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak istiyorduk." dedi.

Uygun sponsor bulamadıkları için sergiyi bir süre açamadıklarını, serginin Rusya Büyükelçiliğinin talebi ve sponsorluğuyla düzenlenebildiğini iddia eden Özkan, menfur suikastın böyle barışçıl bir sergi sırasında düzenlenmesinin kendisi açısından talihsiz bir tesadüf olduğunu öne sürdü.

İddianamede, FETÖ'nün suikast için ilk önce AK Parti iftarını seçtiğinin belirtildiğini kaydeden Özkan, savunmasını şöyle sürdürdü:

"İddianamede suikaste ilişkin hazırlıkların 2016 Şubat'ında başlandığı, bu amaçla Altıntaş'ın 27 Haziran 2016 tarihinde AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen 9. Büyükelçiler İftar Programı'na koruma kılıfı altında katılarak Karlov'u öldürmek için hazırlıklar yaptığı, ancak büyükelçinin yurt dışına gitmesi nedeniyle programa katılmadığı için suikast girişimin iptal edildiği anlatılıyor.

Burası olmayınca saldırı bizim düzenlediğimiz sergide gerçekleşmiş. AK Parti iftarını FETÖ'nün düzenleyemeyeceği ortada. FETÖ, AK Parti iftarını seçtiği gibi, bizim sergiyi de seçmiş olamaz mı? Bizim serginin FETÖ'nün talimatıyla düzenlendiği kanaatine nasıl varılmış? Suikastı FETÖ yapmadı demiyorum ama iftar olmayınca bizim serginin seçildiğini söyleyebilirim. Böyle hain, kalleş, adi bir tertip içinde olmam düşünülemez. Hakkımdaki iddiaları asla ve asla kabul etmiyorum. Suikastın vuku bulduğu fotoğraf sergisi asla bu örgütün bir faaliyeti değildir."

- "Tarihi Rus Büyükelçiliği seçti"

Saldırının düzenlendiği serginin açılış tarihininin, Moskova'da, Türkiye, Rusya ve İran'ın katılacağı Suriye konulu toplantıdan bir gün önce 19 Aralık 2016'ya alınması için çaba gösterdiğine yönelik iddiayı da kabul etmeyen Özkan, 19 Aralık tarihinin Rus Büyükelçiliğince seçildiğini öne sürdü.

Suriye konulu toplantıdan haberi dahi olmadığını savunan Özkan, "Serginin 16 Aralık'tan 19 Aralık'a ertelenmesi tamamen Rusya tarafının tercihi. Biz o tarihte 4 sergi düzenledik. 4'üne de 16 Aralık Cuma için program hazırladık. Ruslar kendi protokol mensuplarını davet edebilmek için farklı bir açılış tarihi talep ettiler. Bir açılış kokteyli düzenlemek istediler. Serginin 20 Aralık'taki Moskova zirvesiyle bir ilgisi yok. Karar Rusların talebi üzerine alındı. Benim bir dahlim yok." iddiasında bulundu.

Özkan, Çağdaş Sanatlar Merkezinde "Gezginlerin Objektifinden Çankaya" isimli organizasyon için tahsis edilen salonun kullanımında değişiklik yapıp, "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" isimli sergi için kullanılmasını sağladığı yönündeki iddiayı da kabul etmedi.

"Gezginlerin Objektifinden Çankaya" sergisinin belediyenin fotoğrafları beğenmemesi nedeniyle iptal edildiğini öne süren Özkan, boş kalmasının prestij kaybına yol açacağını düşünerek, salonun "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" sergisinde kullanılması konusunda öneride bulunduğunu anlattı.

- "Böyle bir talimat yok"

Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ı tanımadığını savunan Özkan, suikastın FETÖ'nün tepe yöneticilerinden olan ve halen ABD'de bulunan Şerif Ali Tekalan'ın talimatı doğrultusunda gerçekleştirildiği, suikast için Guru Medya Yönetim Kurulu Başkanı Hayreddin Aydınbaş ile kendisinin görevlendirildiği iddiasını kabul etmedi. Özkan, "Şerif Ali Tekalan ile bir irtibatım yok. Tekalan'dan bana doğrudan ya da Aydınbaş aracılığıyla bir talimat geldiğine dair iddianamede bilgi yok. Böyle bir talimat da yok." savunmasını yaptı.

Mustafa Timur Özkan, Şerif Ali Tekalan ile para trafiğinin, Tekalan'ın Türkiye Gezginler Kulübüne gönderdiği üyelik aidatından ibaret olduğunu, söz konusu kulübün de fotoğraf sergisiyle ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

Hayrettin Aydınbaş ve eşini sahibi oldukları dergiden dolayı tanıdığını, Aydınbaş'ın geçmişine ilişkin bilgisinin olmadığını öne süren Özkan, "Aydınbaş ile yüz yüze görüşmemiz 5 veya 6'yı geçmez. Ayrıca yazar yayıncı ilişkisi kapsamında mail trafiğimiz de oldu. Bunun dışında başka bir ilişkimiz olmadı." dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, saldırgan Mevlüt Mert Altındaş'ı yönlendirdiği iddiasını da kabul etmeyen Özkan, "Altıntaş'ın beni 'tarafgiradam' rumuzuyla takip etmesi benim bilgim dışında. Daha sonra hesabımı kapattım. Bugünkü aklım olsa kapatmazdım. 'tarafgiradam' rumuzunu kullanan katil de yeni takipçilerimden biridir. Acemi bir Twitter kullanıcısıyım. Katille iş birliğim olsa herkese açık bir hesaptan iletişim yürütmem. Ben de sahte bir isimle hesap açarak haberleşebilirdim." ifadesini kullandı.

Mahkeme başkanının, serginin açıldığı 19 Aralık tarihini kendisinin önerdiğine yönelik elçilik yetkililerine gönderdiği maili hatırlatması üzerine Özkan, Rusların açılık kokteyli için 17 Aralık tarihini seçtiğini, bu günün haftasonuna denk gelmesi nedeniyle 19 Aralık'ın daha uygun olacağını düşünerek söz konusu maili gönderdiğini söyledi.

Duruşmaya sanık savunmalarıyla devam ediliyor.



