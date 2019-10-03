Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu
Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.03 Ekim 2019 Perşembe 15:40
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Seligo, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Seligo'nun eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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