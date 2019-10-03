Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo'yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Seligo, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Seligo'nun eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.