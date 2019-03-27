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Büyükelçi Christian Berger’den Golan Tepeleri açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliği hakkında AB’nin Türkiye ile aynı tutuma sahip olduğunu ifade ederek AB’nin İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımadığını söyledi.

27 Mart 2019 Çarşamba 18:33
Büyükelçi Christian Berger’den Golan Tepeleri açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliği hakkında AB’nin Türkiye ile aynı tutuma sahip olduğunu ifade ederek AB’nin İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımadığını söyledi.


Malatya’da Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden Berger, burada ABD’nin İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıması ile ilgili konuştu.


Berger, “Bu konuda Türkiye ile AB aynı görüşe sahip. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Golan Tepeleri üzerinde İsrail’in egemenliğini ABD’nin resmen tanıdığını’ ilan eden başkanlık kararını imzalamasının ardından AB’nin görüşünü belirten bir açıklama yaptı.Mogherini’ni, AB’nin bu konudaki tutumunu, pozisyonunu bir kez daha teyit etti. Bu tutum Türkiye’nin tutumu ile aynı. Avrupa Birliği, İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımamaktadır. Hem uluslararası hukuk uyarınca hem de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1967 tarihli 142 sayılı kararı ve 1981 tarihli 497 sayılı kararı uyarınca İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımamaktadır. Bu kararlar daha önce oy birliği ile kabul edilmişti. Burada da İsrail’in hukukunu, idaresini ve yargı alanını kapsayacak şekilde genişletme kararının geçersiz olduğu belirtiliyor ve bu kararın uluslararası hukuk açısından bağlayıcı olmadığı belirtiliyor”diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 18:33
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