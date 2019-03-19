0553 313 94 23

Büyükelçi Çevik'in AGİT Ukrayna Gözlem Misyonu Başkanlığı'na atanması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "AGİT'in en önemli misyonlarından Ukrayna Gözlem Misyonu Başkanlığı'na yine bir Türk Büyükelçi'nin atanması diplomasimizin gücünü gösteriyor"

19 Mart 2019 Salı 20:52
Büyükelçi Çevik'in AGİT Ukrayna Gözlem Misyonu Başkanlığı'na atanması

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu (ÖGM) Başkanlığı'na atanan Büyükelçi Halit Çevik'i tebrik etti.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "AGİT'in en önemli misyonlarından Ukrayna Gözlem Misyonu Başkanlığı'na yine bir Türk Büyükelçi'nin atanması diplomasimizin gücünü gösteriyor." ifadesini kullandı.

Yeni atanan Büyükelçi Çevik'i tebrik eden Çavuşoğlu, görevi devreden Büyükelçi Ertuğrul Apakan'a ise başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 20:52
  1. AGİT
  2. Halit Çevik
  3. Mevlüt Çavuşoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “İslam, insanların barış içerisinde yaşamasını amaçlar”
    1. “İslam, insanların barış içerisinde..
    2. "Taksiciler Ödül Töreni"
    3. “Dur Yolcu! Çanakkale ruhu metroda”
    4. “İnşaat firması mağdurlarından kefenli..
    5. CAS'dan Paris Saint-Germain'e müjde
    6. THY'den yeni reklam filmi
    7. "Sincar'da gerekli önlemleri aldık"
    8. Lübnan'da Yeni Zelanda'daki terör..
    9. Muğla'da uyuşturucu satıcılarına..
    10. Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği..
    11. Yeni Zelanda'daki saldırı canlı yayın..
    12. Özbekistan'da Nevruz Bayramı nedeniyle..
    13. Eski ABD Savunma Bakanı Mattis yeni iş..
    14. Amasya'da korkutan deprem!
    15. Eczacıbaşı VitrA, 2019 CEV Şampiyonlar..
    16. İçişleri Bakanı Soylu Bitlis’te miting..
    17. 3 ayda 100 terörist teslim oldu
    18. İran’da yolcu uçağı alev aldı
    19. İçişleri Bakanı Soylu: ”Terör örgütü..
    20. İçerisinde 50 yolcu bulunan uçak alev..
    Maduro duyurdu: Değişime gidiyoruz
    Maduro duyurdu: Değişime gidiyoruz
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!